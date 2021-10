Zuschauer schlägt Schiedsrichter bei Schülerspiel in Dinkelsbühl

Ein Schiedsrichter ist am Sonntag bei einem Fußballspiel der E-Jugend in Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach von einem Zuschauer geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, leitete der Unparteiische das Spiel der Sportfreunde Dinkelsbühl und der SG Dentlein am Forst.

Spiel unterbrochen, Anzeige gegen Angreifer

Ein Zuschauer sei offensichtlich nicht mit der Leistung des Schiedsrichters zufrieden gewesen und habe diesem einen heftigen Schlag gegen den Kopf verpasst. Der Schiri unterbrach dann das Spiel, um auf der Polizeiinspektion Anzeige zu erstatten. Er trug bei dem Angriff eine sichtbare Beule davon. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09851 / 57 19-0 zu melden.