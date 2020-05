Zusammenstoß mit Sattelzug: Kleinbusfahrer tödlich verunglückt

Der Fahrer eines Kleinbusses ist am Montagmorgen im Gemeindebereich von Irschenberg bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug tödlich verletzt worden. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unglück leicht verletzt. Zu dem Unfall war es gegen 6.30 Uhr auf der Staatsstraße 2010 in der Nähe des Gemeindeteils Oberkretzach gekommen.

Im Transporter eingeklemmt und gestorben

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen fuhr der 55-jährige VW-Busfahrer Richtung Irschenberg, als er in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte, der Baumstämme geladen hatte. Der aus dem Landkreis Rosenheim stammende Mann wurde in seinem Transporter eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 45-Jährige am Steuer des Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen. Die Schäden an den Fahrzeugen und der Leitplanke gibt die Polizei mit 100.000 Euro an.

Unfallursache noch unklar

Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Staatsanwaltschaft München hat einen Gutachter mit der Klärung beauftragt. Die Bergungs- und Räumungsarbeiten gestalteten sich aufwendig, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Miesbach, so dass die Vollsperrung erst gegen 15 Uhr wieder aufgehoben werden konnte.