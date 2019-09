14.09.2019, 10:36 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Zusammenstoß mit Pritschenwagen: Rollerfahrerin schwer verletzt

Eine Motorrollerfahrerin ist am Freitagabend in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz mit einem Pritschenwagen zusammengestoßen. Die 16-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.