Zusammenprall mit Traktor: Zwei Biker sterben bei Halsbach

Auf der Staatsstraße 2357 sind am Samstagnachmittag bei Halsbach (Landkreis Altötting) zwei Motorradfahrer tödlich verunglückt. Ein 33-jähriger Mann aus Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) war der Polizei zufolge als Dritter einer Motorradkolonne unterwegs. Auf Höhe Hollerberg kam er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Traktor mit Güllefassanhänger.

61-Jähriger kann Traktor nicht mehr ausweichen

Ein 61-Jähriger Mann aus Pittenhart (Landkreis Traunstein) fuhr mit seinem Motorrad als Fünfter der Kolonne dem Traktorgespann entgegen. Er prallte ebenfalls gegen den Traktor. Wie ein Sprecher der Burghausener Polizei dem BR-Studio Oberbayern erklärte, war das Traktorgespann vermutlich durch den Zusammenprall mit dem ersten Biker in die Fahrtrichtung des 61-Jährigen geschoben worden. Dieser konnte offenbar nicht mehr ausweichen.

Traktorfahrer erleidet schweren Schock

Beide Männer starben noch an der Unfallstelle. Der 40-jährige Traktorfahrer erlitt einen schweren Schock. An den Krafträdern entstand Totalschaden, am Traktorgespann erheblicher Sachschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 34.000 Euro. Alle Fahrzeuge wurden sichergestellt. Warum der 33-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist bislang nicht bekannt.

Da der Traktor laut Polizei erhebliche Mengen an Hydrauliköl verlor, wurde das Wasserwirtschaftsamt eingeschaltet. Die Staatsstraße war mehrere Stunden gesperrt.