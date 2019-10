Zusammenprall mit Auto – Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 20.30 Uhr. Laut Polizei war der 36-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart betrunken. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Rollerfahrer von der Hochrainstraße auf die Luitpoldstraße auf. Im Einmündungsbereich prallte er mit einem Auto zusammen, das in Richtung Arnstein unterwegs war. Der Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt.

Ermittlungen gegen Rollerfahrer eingeleitet

Ein Sachverständiger soll nun rekonstruieren, wie der Unfall genau passiert ist. Der Rollerfahrer hatte außerdem keinen Führerschein. Die Polizeiinspektion Karlstadt ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.