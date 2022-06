"Zusammenhalt" - das Kulturprogramm zum Augsburger Friedensfest

„Zusammenhalt“, so lautet das Motto des Friedensfests heuer, die Menschen in Augsburg sollen wieder zusammenkommen, Gemeinsamkeiten finden, miteinander diskutieren und vielleicht sogar streiten, aber auch miteinander lachen. So hat es Christine Lembert-Dobler formuliert, die zuständige Leiterin des Friedensbüros der Stadt Augsburg.

Höhepunkt: Die Friedenstafel auf dem Rathausplatz

Das Kulturprogramm startet in rund zwei Wochen (18.07.) Mit insgesamt 70 Veranstaltungen leitet es hin zum Höhepunkt am 8. August, wenn dann - erstmals seit 2 Jahren Corona-Pause – auf dem Rathausplatz wieder die große Friedenstafel stattfindet, wo alle Besucher an langen, weiß gedeckten Tischreihen sitzen und mitgebrachte Speisen und Getränke miteinander teilen.

Peace-Rave und ein „Beicht-o-Mat“

In diesem Jahr gibt es erstmals auch kleine Friedenstafeln in den Stadtteilen, am Vorabend des Fests. Neu ist auch die „Peace night“ auf dem Rathausplatz, mit Pop-und Rockbands, und der „Peace-Rave“ in der Kongresshalle. Das Motto dort: „Erst reden, dann tanzen“.

Eine andere witzige Idee: Es gibt einen mobilen Beichtstuhl, den „Beicht-o-Mat“, da kann man sich reinsetzen und erzählen, was einem auf der Seele liegt, nebenan sitzt eine Künstlerin und zeichnet simultan ein Bild dazu, und das kann der Beichtende dann mitnehmen, sein Problem quasi in eine Form gefasst.

Aktionstage im Sheridanpark

Auch neu: die Aktionstage im Sheridanpark. Der Park war ja öfters wegen randalierender Jugendlicher in den Schlagzeilen. Dort gibt es eine ganze Woche Programm für Teenies, Außerdem im Rahmenprogramm des Friedensfests: Lesungen, Diskussionsrunden, und ein ukrainischer Liederabend. Im Stadtteil Oberhausen gibt es einen „offenen Esstisch“. Dort kann man für kleines Geld Essen aus diversen Kulturen kosten. Bei den allermeisten Veranstaltungen ist der Eintritt frei, das Programmheft liegt ab sofort aus.

Der historische Hintergrund: Der 30-jährige Krieg

Das Augsburger Friedensfest hat eine lange Tradition und einen ernsten, historischen Hintergrund, den 30-jährigen Krieg. Der war auch für die Augsburger eine furchtbare Erfahrung, es gab blutige Schlachten, marodierende Söldner, verwüstete Landschaften, auch rund um Augsburg. Erst der Westfälische Friedensschluss 1648 brachte den Menschen wieder ein Stück Sicherheit. Die Protestanten durften ihren Glauben wieder ausüben, sie bekamen ihre Kirchen zurück und feierten das mit einem großem Fest, dem Friedensfest. Zum ersten Mal 1650. In Augsburg besteht diese Tradition bis heute. Eben ein einzigartiges, ein besonderes Fest.

