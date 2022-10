"Zusam-Fieber": Angler wollen Fluss vor Überhitzung schützen

Die Mitglieder der Fischereigenossenschaft Obere Zusam in Usterbach haben für das Projekt Temperatur-Sensoren in den oberen Teil der die Zusam eingebracht. Diese entspringt bei Markt Wald in Unterallgäu, fließt dann durch die Landkreise Günzburg, Augsburg und Dillingen mündet erst nach fast 100 Kilometern bei Donauwörth in die Donau.

Fische fühlen sich in der Zusam nicht mehr wohl

Die Angler haben festgestellt, dass manche Fischarten in der Zusam nicht mehr zurechtkommen und vermuten, dass steigende Wassertemperaturen im Sommer die Ursache sind. Über die Sensoren sammeln sie deshalb an knapp 20 Messstellen Daten. Die gerade mal knopfgroßen Messinstrumente liegen in Alu-Kapseln verpackt am Grund und checken alle halbe Stunde die Temperatur des Wassers.

Die Zusam war im Sommer viel zu warm

Gestartet hat die Fischereigenossenschaft den Messversuch im August, jetzt wurden die Sensoren erstmals ausgelesen. Stefan Zott von der Fischereigenossenschaft zieht nach der ersten Sichtung der Daten ein klares Fazit: Die Zusam war im vergangenen Sommer deutlich wärmer als sonst. Statt der üblichen zehn bis 15 Grad verzeichneten die Temperaturfühler weit über 20 Grad.

Forellen fahren Stoffwechsel herunter

Ab 18 Grad aber bereits fängt die Forelle an, ihren Stoffwechsel herunter zu fahren, so Zott. Auch für Äschen oder andere Wasserlebewesen wird es dann zu warm. Bis Dezember läuft nun die nächste Messphase. Dann will die Fischereigenossenschaft mit dem Landkreis und den Fischereiexperten des Bezirks Schwaben besprechen, wie das Wasser der Zusam im Sommer schnell herunter gekühlt werden könnte.

Bäume, Gumpen und Findlingssteine sollen helfen

Denkbar wäre etwa, wieder vermehrt Bäume und schnell wachsende Sträucher entlang der Ufer als Schattenspender zu pflanzen. Tiefere Gumpen könnten dafür sorgen, dass es auch Zonen mit kaltem Wasser im Flussbett gibt. Und mehr Struktur im Wasser durch Findlingssteine würde den Fischen helfen, Schatten und zugleich Schutz für die Brut zu finden, so Stefan Zott. Finanziert und betreut wird das Projekt von der Fischereigenossenschaft in Ustersbach, fachlich begleitet wird es vom Bezirk Schwaben.