Zusätzliche Tagesplätze für psychisch kranke Kinder in Bayreuth

In der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in Bayreuth gibt es bereits acht Plätze. Sechs zusätzliche Therapieplätze hat der Bezirk Oberfranken am Montag (02.12.19) eröffnet. Insgesamt können nun 14 Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren in Bayreuth psychotherapeutisch versorgt werden.

Bezirk Oberfranken investiert 31 Millionen Euro

Die Kinder und Jugendlichen werden von einer Ärztin und einer Psychologin betreut. Die beiden Stellen wurden neu geschaffen.

"Wir wollen frühzeitig anfangen, Kindern und Jugendlichen mit psychischen Krankheiten zu helfen." Katja Bittner, Vorstand der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken

Die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut. Insgesamt will der Bezirk Oberfranken 31 Millionen Euro investieren.

Tagesklinik soll komplett neu errichtet werden

Die neue Tagesklinik wird in den bestehenden Räumen auf dem Gelände des Bezirksklinikums Bayreuth untergebracht. Langfristig plant der Bezirk Oberfranken, eine komplett neue Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in direkter Nähe zum jetzigen Gebäude zu errichten.