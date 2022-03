Zurück in München: Hilfskonvoi bringt Geflüchtete in Sicherheit

In zwei Plastiktüten steckt das Leben eines älteren Ehepaars. Ein Mann und seine Frau lehnen an einem Zaun im ostslowakischen Vyšné Nemecké, direkt am Grenzübergang zur Ukraine. Müde und ausgezehrt wirken ihre Gesichter. Der Krieg hat sie gezwungen, die Heimat im hohen Rentenalter zu verlassen. Wie ihre Zukunft aussehen wird, ist völlig offen.

Eine Erfahrung, die viele Ukrainer auf der Flucht teilen, auch wenn sie in der Slowakei wieder sicheren Boden unter ihren Füßen haben. Direkt hinter der Grenze haben das Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst eine große Zeltstadt errichtet.

Hier gibt es neben Lebensmitteln auch Kinderwägen oder Schlafsäcke, um den Menschen wieder Halt im Leben zu geben. Doch die Helfer unterstützen viele auch dabei ihren Weg in andere Länder fortzusetzen, dafür chartern sie sogar ganze Reisebusse. Auch ein Hilfskonvoi aus Bayern ist dabei.

Helfer sammeln über 40.000 Euro an Spenden

Mehr als 40.000 Euro an Spenden hatten Helfer aus München gesammelt und damit unter anderem einen Bus mit über 50 Sitzplätzen gebucht. Immer wieder kommen Geflüchtete, die das Deutschlandschild in der Windschutzscheibe sehen und Helfer fragen, ob vielleicht noch Plätze frei wären. Viele Sitze sind eigentlich schon belegt - auch wenn der Verbleib mancher Geflüchteter nicht immer klar ist.

Da ist zum Beispiel eine Mutter, die mit ihrer Tochter zu einem vereinbarten Termin längst am Grenzübergang hätte sein müssen. Als sie zuletzt mit den Münchnern telefonierte, griffen russische Truppen gerade ihre Ortschaft an. Seitdem war sie nicht mehr erreichbar.

Menschenhandel soll unterbunden werden

Nur wenige Geflüchtete wollen offen über ihre Geschichte sprechen. Ein Mann namens Oleg erzählt, er habe sich um ein Waisenhaus in Charkiw gekümmert. Jeden Tag sei er zu Fuß zehn Kilometer gelaufen, um die Verpflegung dort zu organisieren. Doch als die Kämpfe immer heftiger wurden, habe er zwei Kinder genommen, um mit ihnen zu flüchten. Die vorgelegten Dokumente reichten den Grenzbeamten allerdings nicht aus, die Original-Geburtsurkunden waren bei einem Angriff verbrannt.

Deshalb mussten die Kinder vorerst in der Ukraine bleiben, Oleg will versuchen, sie in den nächsten Tagen zu holen. Aber auch in der Zeltstadt geht es nicht ohne Bürokratie. "Die Malteser registrieren detailliert, wer welches unbegleitete Kind mitnimmt", sagt Mike Stranzky, einer der Initiatoren des Hilfskonvois. Das soll helfen, Menschenhandel zu unterbinden.

Auch Jugendliche des Olympiakaders fliehen

Die bayerischen Helfer warten neben Waisenkindern und Schwangeren auch auf Jugendliche des Olympiakaders in Kiew. Der Bus füllt sich langsam aber stetig, mit über 50 Geflüchteten fahren die Helfer schließlich zur Mittagszeit los. Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden nach Haidhausen, einem Stadtteil in München gebracht, aber auch in die Nähe von Freiburg.

Gerade für Kinder oder Jugendliche sei so eine Situation schon eine Herausforderung, sagt die Kinderärztin Mariya Tolpekina. "Viele glauben ja, dass in einer Woche der Krieg vorbei ist und sie wieder zurückdürfen, das ist richtig traurig", so Tolpekina.

Nächster Konvoi vielleicht schon kommende Woche

Doch es gibt auch Lichtblicke. Nach Stunden des Wartens tauchen die vermisste Frau und ihre Tochter wohlbehalten auf. Ein emotionales Auf und Ab, das auch die Helfer belastet. Nicht alle sind psychisch dafür gewappnet. Für die Münchner Helfer ist trotzdem klar: sie wollen weitermachen. Schon kommende Woche soll der nächste Konvoi in die Ukraine fahren.

Schließlich endet die über tausend Kilometer lange Fahrt spät, genauer gesagt um vier Uhr nachts. Kinderärztin Tolpekina steigt aus den Bus: "Wir sind alle todmüde von der langen Fahrt." Trotzdem bereue sie es nicht dabei gewesen zu sein.