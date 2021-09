Zurück in die Zukunft: Classic Computing in Vöhrigen

Nach Hause telefonieren – mit dem Xitel

Ein Beispiel: das "Xitel". Die Telekom veröffentlichte Anfang der 90er Jahre ein echtes Bildtelefon. Man steckte es einfach in die normale Telefonbuchse, schon konnte man sein Gegenüber am anderen Ende der Leitung sehen. Leider war die Bildqualität eher mäßig und auch der Preis von 1.200 Euro trug sicher dazu bei, dass das Gerät ein Flop wurde. Einen noch größeren Fehlschlag leistete sich Atari. Steven Spielberg hatte gerade mit E.T. einen Kassenschlager in den Kinos, also sollte schnell ein entsprechendes Spiel auf den Markt. In nur fünf Wochen stampften die Entwickler ein Videospiel aus dem Boden – für viele das vielleicht schlechteste aller Zeiten. Computerfans mussten eben manchmal auch stark sein.

Notebook mit Gewichtsproblemen

Laptop Stacy war, anders als es der liebliche Name vermuten lässt, ein ziemliches Schwergewicht. Das Notebook brachte gleich acht Kilo auf die Waage. Daten speicherte man damals übrigens nicht auf einen USB-Stick, sondern auf Datasetten, die wie Hörspielkassetten aussehen. Doch was macht die Faszination an der alten Technik aus? „Das waren damals natürlich Geräte, die absolut in Mode waren, aber die man sich meist nicht leisten konnte“, sagt einer der Aussteller. Nostalgie und Erinnerungen an die eigene Jugend sind mit den Rechnern verbunden, die teils auch optisch etwas hermachen und nicht nur aus schnödem Plastik gefertigt sind. Die Atari-Konsole VCS 2600 ziert ein Holzfurnier.

"Verein zum Erhalt klassischer Computer"

Der „Verein zum Erhalt klassischer Computer“, will genau was der Vereinsname verspricht: alte Technik für die Nachwelt aufbewahren. Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder an einem anderen Ort zur „Classic Computing“ um fachzusimpeln und sich auszutauschen. Aber auch um historische Rechner von Besuchern umsonst zu reparieren, die nur für die Ersatzteile zahlen müssen. Wer selbst in die Welt der Retrocomputer eintauchen will, findet in Vöhringen die ideale Gelegenheit – der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos. In die heiligen Hallen kommt aber nur, wer die 3G-Regel beachtet. Denn echte Computerfans können Viren einfach nicht ausstehen