Zurück in den Kalten Krieg: Führungen durch den Atombunker

Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus am 13. August öffnet der Förderverein Nürnberger Felsengänge wieder einen Bau aus der Zeit des Kalten Krieges: Von Freitag (13.08.2021) bis einschließlich Sonntag (15.08.2021) bietet der Verein Sonderführungen durch den Atombunker in der Krebsgasse an.

Schutzbunker bei Atombombenabwurf

Es handelt sich um einen Bau, der zwischen Mitte der 1960er- und Ende der 1970er-Jahre unterhalb der Innenstadt errichtet wurde. Im Falle eines Atomkrieges wären dort rund 1.900 Menschen untergekommen.

"Die Aussichtslosigkeit wird greifbar"

Bei den Sonderführungen am Wochenende geht es dem Verein zufolge um die Besonderheiten der Anlage und die Vorbereitungen, die getroffen wurden, um die Bevölkerung vor einem Atomschlag zu schützen. "Die unvorstellbare Enge und die Aussichtlosigkeit, nach dem Aufenthalt in ein normales Leben zurückzukehren, werden bei dem einstündigen Rundgang greifbar", heißt es in der Ankündigung.

Sonderführungen am Wochenende

Die Sonderführungen am Wochenende beginnen alle halbe Stunde und dauern insgesamt etwa eine Stunde. Die Tickets dafür gibt es auf der Internetseite des Fördervereins Nürnberger Felsengänge. Der Verein betont, dass es keinen Ticketverkauf vor Ort gibt.