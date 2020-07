Zurück in Bayern: Hanf - ein Allroundtalent

Ein riesiges Cannabis-Feld und das mitten in Niederbayern und ganz legal. Zwei junge Landwirte bauen in Mamming (Lkr. Dingolfing-Landau) Hanf an. Sie wollen diesen als Lebensmittel wieder hoffähig machen. Ihr Online-Shop "Der Hanfbayer" wurde gerade mit dem Gründerpreis "Plan B" ausgezeichnet.

Ein Traum für jeden Kiffer?

Rauschmittel gibt es dort allerdings nicht. Die beiden Landwirte Daniel Baumann und Markus Kneißl wollen den Hanf eben aus der Kiffer-Ecke rausholen. Aus den Blättern machen sie beruhigenden Tee. Aus den Samen hochwertiges Hanföl und andere wertvolle Lebensmittel, die sie über ihren preisgekrönten Onlineshop "Der Hanfbayer" vertreiben.

"Hanf ist halt in den vergangenen 100 Jahren als Cannabis in ein falsches Licht gerückt und sehr stark mit Vorurteilen behaftet in Verruf geraten. Jetzt entdecken wir Hanf alles Lebensmittel gerade wieder neu." Hanf-Bauern Baumann und Kneißl

Auch in der Medizin könne Hanf wunderbar eingesetzt werden. Die beiden jungen Männer wollen in den kommenden Jahren beweisen: Ihr Hanf hat das Zeug zur nachhaltigen Wunderpflanze.

Hanf kann mehr als Rausch

Auf den Hanf gekommen sind die beiden während des gemeinsamen Agrar-Studiums in Weihenstephan. Dort habe sie gelernt, dass die Pflanze mehr als Rausch kann.

"Nämlich sehr sehr viele nachhaltige Produkte liefern. Man kann die ganze Pflanze nutzen bis hin zum Stängel, zur Textilfaser und das alles nachhaltig ohne Pflanzenschutzmittel." Hanf-Bauern Baumann und Kneißl

Der Anbau wird trotzdem streng kontrolliert. Auch die Polizei tauch hin und wieder auf, erzählen sie.

Hanf wächst gut in Niederbayern

Inzwischen bauen die Agraringenieure auf 40 Hektar Hanf an. Das sind umgerechnet mehr als 50 große Fußballfelder. Der Hanf wächst offenbar sehr gut in Niederbayern, was ein wenig an Sorte hänge. Momentan ist er drei Meter hoch. Ein weiterer Vorteil: Der Hanf braucht von der Aussaat bis zur Ernte wenig Pflege noch Pflanzenschutzmittel. Und sein Anbau wirkt wie eine Kur für die intensiv genutzten Böden.