Zur Erntezeit: Preise für Weizen, Mais und Raps auf Talfahrt

Mitte Mai war der Preis für Weizen in astronomische Höhen gestiegen: Um die 440 Euro wurde er pro Tonne gehandelt. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es um die 200 Euro. Das gleiche Bild bei Raps. Ende April gab es für eine Tonne knapp 1.000 Euro – vergangenes Jahr waren es rund 500 Euro. Inzwischen hat sich der Rapspreis auf 665 Euro verringert, Weizen auf rund 340 Euro.

Russland senkt Exportsteuer

Der Leiter des Getreidehandels bei der Münchner BayWa AG, Martin Unterschütz, sieht einen Grund für die deutlichen Preisrückgänge in Russland. Dort habe man zuletzt die Exportsteuer auf Weizen überarbeitet: "Russland war deutlich teurer als die EU und hat jetzt über diese Maßnahme versucht, die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen", sagt Marktexperte Unterschütz. Seine Beobachtung ist, dass Russland Weizen verkaufen wolle, um Erlöse zu erzielen.

Hohe Preise dürften bleiben

Aktuell hätten die Preise im Agrarsektor in etwa das Niveau erreicht, das vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine an den Börsen gehandelt worden sei, so Unterschütz. Prognosen, wie sich die Preise weiterentwickeln, seien schwierig. Er gehe aber davon aus, dass das jetzige Preisniveau in etwa gehalten werde und damit weiter deutlich über den vergangenen Jahren bleibe.

Bedarf an Weizen steigt und steigt

Schon seit vier, fünf Jahren sei nämlich zu beobachten, dass der Bedarf an Weizen deutlich zunehme. Zum einen weil die Weltbevölkerung weiterwachse, zum anderen, weil sich die Ernährungsgewohnheiten verändern. "Die Produktion, die steigt zwar leicht, kommt mit der weltweiten Nachfrage aber nicht hinterher". Und das, so Unterschütz, sorgt für hohe Preise.

Bauern konnten von den Preisen profitieren

Auch wenn die Preise pünktlich zur Ernte in Bayern wieder weit weg sind von den Rekordhöhen – viele bayerische Bauern haben bereits zu Spitzenpreisen verkauft, so Martin Unterschütz. "Deutlich über 400 Euro für den Weizen, da haben natürlich auch viele Landwirte abgeschlossen." Die Ernte werde heute nicht mehr wie noch vor zehn oder 15 Jahren dann verkauft, wenn sie eingefahren ist. Die meisten Landwirte verkaufen über das ganze Jahr hinweg immer wieder einzelne Teile schon vorab. So hätten viele bereits bei den steigenden Preisen im vergangenen Herbst zugeschlagen. Aber auch im Mai zu den Rekordpreisen. Unterschütz geht davon aus, dass sich die Ernte für die bayerischen Bauern lohnen wird.