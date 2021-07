Zunehmende Dissonanzen um die Bad Kissinger Kurmusik

In Bad Kissingen spitzt sich der Streit um die Bezahlung der Staatsbad Philharmonie Kissingen zu. Nachdem die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) Arbeitskampfmaßnahmen angekündigt hat, zeigen weder die Stadt noch die Kurdirektion eine Bereitschaft, mit der Gewerkschaft zu verhandeln. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks erklärt Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel: "... wir können und werden nicht von heute auf morgen einen Tarifvertrag einführen können, den wir nicht bezahlen können – und deswegen Stellen abbauen oder betriebsbedingt kündigen müssen."

Musiker-Gehälter stagnieren seit Jahren

Laut Vogel liegen die Gehälter der Musikerinnen und Musiker der Staatsbad Philharmonie mit durchschnittlich 3.000 Euro brutto im Rahmen vergleichbarer Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, etwa an der städtischen Musikschule oder im Polizeiorchester. Damit verdienen die 13 Mitglieder des festangestellten Ensembles allerdings rund ein Drittel weniger als Kolleginnen und Kollegen eines Berufsorchesters der untersten Kategorie D. Der Oberbürgermeister räumt ein, "dass es bei den Musikerinnen und Musikern des Kurorchesters in den letzten Jahren offenkundig keine weitere kontinuierliche Entwicklung nach oben gegeben hat".

Kurdirektorin hofft auf "einvernehmliche Lösung"

Darüber, so heißt es in seiner Stellungnahme, liefen derzeit Gespräche mit dem Freistaat als Mitgesellschafter der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Deren Geschäftsführerin, Kurdirektorin Sylvie Thormann, hatte dem Bayerischen Rundfunk ein Interview zunächst zugesagt, kurz danach jedoch ohne Begründung wieder abgesagt. Stattdessen lobt sich die GmbH in einer siebenzeiligen schriftlichen Erklärung dafür, das Orchester ohne Kurzarbeit und Kündigung durch den Lockdown gebracht zu haben, um dann zu versichern: "Die Geschäftsführung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH befindet sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in laufenden Gesprächen, in denen eine gemeinsame und möglichst einvernehmliche Lösung gesucht wird."

Funkstille zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft

Den Orchestermitgliedern wäre es allerdings nach eigener Aussage lieber, ihr Arbeitgeber spräche direkt mit der Gewerkschaft, in der sie mehrheitlich organisiert sind. Doch davor scheuen Stadt und Staatsbad GmbH noch immer zurück. Oberbürgermeister Vogel spricht von einem Mittelweg, den man finden müsse, um den Musikerinnen und Musikern eine finanzielle Entwicklung über die Jahre hinweg zu ermöglichen, der aber auch für die Stadt bezahlbar bleibt. Man sei kompromissbereit.