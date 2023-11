Zum Wochenstart weniger Wind und mehr Sonne

Die Menschen in Bayern können sich nach einem stürmischen Wochenende auf einige sonnige Abschnitte in den nächsten Tagen freuen. Ein vorübergehend schwacher Zwischenhocheinfluss werde im Süden öfter für Sonne sorgen als im Norden Bayerns, wo wohl eher eine stärkere Bewölkung überwiegen werde, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag.

Am Montag frühlingshafte Temperaturen

Zum Montagnachmittag hin soll es demnach bewölkter werden und in den Abendstunden vor allem im Westen von Franken und im nordwestlichen Schwaben zu schauerartigen Niederschlägen kommen. Die Temperaturen erreichen dem Wetterexperten zufolge Höchstwerte von bis zu 15 Grad. Der Wind lässt am Montag demnach deutlich nach, bleibt aber lebhaft.

Am Dienstag Schauer und Gewitter

Am Dienstag erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen von bis zu 13 Grad. Insbesondere im Süden sei mit ein paar Schauern zu rechnen. Im Norden bleibe es vorübergehend erstmal trocken. Vom Westen her habe das Wetter "jede Menge Schauer und auch das ein oder andere Gewitter im Gepäck", die zum Abend voraussichtlich auch den äußersten Osten Bayerns erreichen würden. Zwischen Schauern und kurzen Gewittern gebe es aber dienstags auch Phasen, in denen die Sonne herauskommen soll.

Der Mittwoch wird laut Vorhersage unbeständig. Von Westen her werden Schauer erwartet, zwischendurch gibt es sonnige Phasen und Auflockerungen.

Mit Informationen von dpa