Zum Weltbienentag - die Imker und der Kampf gegen die Faulbrut

Rund um die unterfränkischen Gemeinde Hambach hat das Veterinäramt im Landkreis Schweinfurt vor etwa zwei Jahren einen unsichtbaren Zaun aufgestellt. Nicht einmal Schilder weisen darauf hin, aber der im Durchmesser etwa sechs km große Sperrbezirk existiert bis heute. Nicht ohne Grund, sagt Amtstierarzt Dr. Hermann Stein. Denn es gab vier nachgewiesene Ausbrüche der sogenannten amerikanischen Faulbrut. Das ist eine meldepflichtige Bienenseuche, die für den Menschen völlig ungefährlich ist, ja nicht einmal dem Honig schadet. Aber sie schadet eben den Bienen: Bricht sie aus, zerfließt buchstäblich der Nachwuchs im Bienenstock, sagt Tierarzt Dr. Stein: "Wenn man den Zelldeckel öffnet, mit dem Streichholz reingeht und diese Masse rausholt, das ist dann eine milchkaffeefarbene, fadenziehende Masse, die zersetzte Larve." Wenn die Brut auf diese Weise verfault, also abstirbt, dann sterben mit der Zeit auch die Bienenvölker. Und dann gibt es auch irgendwann keinen Honig mehr. Aber auch keine Bestäubung für die Landwirtschaft und das gesamte Ökosystem. Wenn man weiß, dass ein Rapsfeld 30 Prozent mehr Ertrag verspricht, sobald Bienen dort ihren Nektar suchen und nebenher die Blüten befruchten, wird das Ausmaß einer möglichen Ausbreitung der Faulbrut unmittelbar klar.

Faulbrut: Ganze Volk muss getötet werden

Deshalb sind die Amtstierärzte so da hinterher. Denn ausrotten lässt sich das Bakterium nicht mehr, sagt Dr. Stein. Seit es erstmals in Nordamerika entdeckt und beschrieben wurde, ist es nun mal in der Welt. Anders als in Übersee, sei allerdings der Einsatz von Antibiotika in der Imkerei hierzulande verboten. Denn die wolle man im Honig nicht haben. Deshalb gibt es von Amtswegen nur zwei Möglichkeiten: ist das klinische Stadium der Faulbrut-Krankheit bereits erreicht, muss das ganze Volk abgetötet und ihre Behausungen vernichtet werden. Ist das Bakterium zwar nachweisbar aber noch nicht ausgebrochen, dann müssen Imkerinnen und Imker die mühsame Prozedur des sogenannten Kunstschwarmverfahrens anwenden. Dr. Hermann Stein erklärt das so: "Man lässt die Völker zwei, drei Tage hungern, dass sie die Honigvorräte in der Honigblase aufgebraucht haben, so dass in der Biene selber auch kein Erreger mehr vorhanden ist." Dann erst kommt dieses Bienenvolk wieder in eine neue gereinigte und desinfizierte Bienenwohnung.

Befallene Kästen und Rahmen als Sondermüll entsorgen

Ferdinand Steves hat das bereits mehrfach mitgemacht. Der Rechtsanwalt und Hobbyimker aus Hambach hat sieben Wirtschaftsvölker in seinem Garten. Alle musste er auf diese Weise reinigen. Das sei nicht nur sehr zeitaufwändig, erzählt er, es blute einem auch das Imkerherz. Denn auch wenn die Bienen überleben, so müsse man die alten Kästen, Rähmchen und auch den bereits gesammelten Honig als Sondermüll entsorgen. Und das Schlimmste: mit einem Mal ist es oft nicht getan. Denn solange irgendwo im Flugradius noch kranke Artgenossinnen leben, bringen sie die Faulbrut immer wieder mit nach Hause, sagt Steves: "Dann hat man immer so das Damoklesschwert: hoffentlich ist es jetzt vorbei, hoffentlich hast du nicht wieder neue Sporen".

Kleingewerbe offiziell anmelden

Deshalb ist es so wichtig, dass Amtstierärzte da ein Auge drauf haben. Dr. Stein nimmt gerade die Abschlussuntersuchungen vor. Hofft er! Aktuell hat keines der 200 Bienenvölker im Sperrbezirk nördlich von Schweinfurt einen klinischen Befund. Aber das könne sich ganz schnell wieder ändern. Zum Beispiel dann, wenn entnervte Imker ihr Hobby wegen der Faulbrut aufgeben und die Bienen dann sich selbst überlassen. Und wenn so ein Imker nicht einmal aktenkundig sei, dann habe das Veterinäramt ganz schlechte Karten. Deshalb appelliert Dr. Hermann Stein an alle Hobbyimker, ihr Kleingewerbe offiziell anzumelden. "Wenn wir nicht alle Imker, die in dem betroffenen Gebiet sind, untersuchen können, dann werden wir der Geschichte nie Herr!"

Der Hambacher Imker Ferdinand Steves will sich nicht entmutigen lassen. Trotz der hoffentlich nun beendeten Anstrengungen. "Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Imkerei ein tolles Hobby ist“, sagt er. Er habe dadurch einen völlig neuen Blick für die Natur gewonnen.