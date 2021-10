Zum Welt-Mädchentag auch zahlreiche Aktionen in Mittelfranken

Unter anderem in Nürnberg und im Landkreis Erlangen-Höchstadt machen Plakat-Ausstellungen des Netzwerks "Netzwerk Mädchen*arbeit Mittelfranken" auf die weiter anhaltende Benachteiligung von Mädchen und Frauen aufmerksam.

Die Plakate zeigen dieses Jahr bedeutende und inspirierende Frauen, die auf vielfältige Weise ein Vorbild sind. Zu sehen sind sie in verschiedenen Jugendzentren, etwa in den Jugendhäusern TetriX und Quibble in Nürnberg. Oder auch in der Fortuna Kultfabrik in Höchstadt und in allen drei Jugendtreffs in Eckental.

Einblicke in Arbeitsalltag und Gaming

Die Aktionen zum Weltmädchentag beschränken sich nicht nur auf diesen einen Tag, sondern finden über einen längeren Zeitraum hinweg statt. Bei sogenannten "Take-Over"-Aktionen begleiten Mädchen Führungspersönlichkeiten bei ihrem Alltag. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) wird am Dienstag beispielsweise von einem 17-jährigen Mädchen begleitet. Auch die Sozialreferentin Elisabeth Ries gibt am Mittwoch einen Einblick in ihren Arbeitsalltag.

In der Luise-Cultfactory in der Scharrerstraße wird am Donnerstag, den 21. Oktober, darüber diskutiert, was Antifeminismus und Verschwörungsideologien gemeinsam haben. Und am Freitag, 22. Oktober, findet im Nürnberger Jugendhaus TetriX eine Gaming-Aktion für Mädchen statt.

UN-Welttag seit zehn Jahren

Die Vereinten Nationen (UN) ernannten den 11. Oktober im Dezember 2011 zum "International Day of the Girl Child" (Weltmädchentag). Seitdem machen jährlich zahlreiche Aktionen zum Welt-Mädchentag, wie die so genannten Takeovers (dt.: "Übernahmen"), auf die Belange von Mädchen aufmerksam.