Zum Volkstrauertag: Kriegerdenkmal Lappersdorf hat Kopf wieder

Kurz vor dem Volkstrauertag am kommenden Sonntag (15. November) hat die drachentötende Granitfigur des Hl. Georg am Kriegerdenkmal von Lappersdorf bei Regensburg ihren Kopf wiederbekommen. Sprecher des Marktes Lappersdorf und des Steinmetzbetriebs Birkenseer bestätigten dem Bayerischen Rundfunk, dass die Restaurierung des Kopfs anhand von mehreren Fotos nachgebildet worden ist und rechtzeitig fertig wurde. Nun muss sie nur noch gereinigt werden.

Anhand von Fotos neuen Kopf nachgebildet

In der Nacht zum Freitag, 24. Juli, hatten unbekannte Täter mit brachialer Gewalt, wahrscheinlich mit einer Metallstange, dem Kriegerdenkmal den Kopf abgeschlagen. Zunächst hatte die Polizei dank Zeugenaussagen eine Reihe von konkreten Spuren. Ein Sprecher der Polizei in Regenstauf sagte am Mittwoch dem BR, die Überprüfung der Hinweise auf mehrere Gruppen von Jugendlichen, die in der fraglichen Nacht im Zentrum des Marktes unterwegs waren und an verschiedenen Orten Schäden angerichtet haben, seien nicht zu einem greifbaren Ergebnis gekommen.

Keine Spur von den Tätern

Das Kriegerdenkmal steht neben dem Treppenaufgang zur Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Lappersdorf und unmittelbar neben der Polizeiwache, die aber nicht andauernd besetzt ist. Die Täter schlugen dem Kriegerdenkmal, das den heiligen Georg beim Töten des Drachens zeigt, den granitenen Kopf mit roher Gewalt ab und nahmen ihn offenbar mit. Er ist bis heute verschwunden. Lappersdorfs Bürgermeister Christian Hauner (Freie Wähler) zeigte sich Ende Juli geschockt: "Ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht, sowas zu machen und ein Kriegerdenkmal so zu enthaupten. Das ist einfach Wahnsinn, dass es so weit kommt!"