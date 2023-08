Zum Unabhängigkeitstag der Ukraine: Viele Aktionen in Bayern

In vielen bayerischen Städten wie Neumarkt, Regensburg, Landshut, Nürnberg, Erlangen oder Bad Königshofen rufen Unterstützer und Unterstützerinnen der Ukraine zu Aktionen zum nationalen Unabhängigkeitstag an diesem 24. August auf. Mit Demos, Kundgebungen und Festen wollen sie ihre Geschlossenheit und ihre Solidarität mit den Menschen im ukrainischen Kriegsgebiet zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig möchten sich viele Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihren Aktionen auch bei der heimischen Bevölkerung für ihre Unterstützung bedanken.

Aktionen in Neumarkt, Regensburg und Landshut

So haben Unterstützer der Ukraine zu Kundgebungen in Neumarkt und Regensburg aufgerufen. In Neumarkt beginnt die Kundgebung um 15.30 Uhr mit Musik des Vyshyvanka-Ensembles, in dem geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer gemeinsam singen und sich damit für die Hilfe bei Deutschen bedanken. Danach sprechen – neben anderen – ab 16 Uhr der Bürgermeister von Postbauer-Heng, Horst Kratzer (CSU), und Ihor Bida, ein Schwerbehinderter, der den Krieg als Bewohner an der Front erlebt hat. Im Anschluss an die Kundgebung ist ein Empfang im Bürgerhaus Neumarkt.

In Regensburg ziehen Sympathisanten der Ukraine ab 17.30 Uhr durch die Altstadt. In Landshut werden bei einem Wohltätigkeitsmarkt vor dem Rathaus von 10 Uhr bis 19 Uhr Kunsthandwerk und Kekse zugunsten der Ukraine verkauft.

Solidaritätszug mit ukrainischen Fahnen in Nürnberg

Drei regionale ukrainische Vereine laden in Nürnberg dazu ein, den 32. Unabhängigkeitstag der Ukraine zu feiern. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Nürnberger Kornmarkt, teilen die Veranstalter mit. Um 18 Uhr soll dann ein Solidaritätszug beginnen, bei dem eine 35 Meter lange ukrainische Fahne durch die Nürnberger Innenstadt getragen werden soll. Blau-gelbe Farben, ukrainische Trachtenblusen und -hemden seien bei der Veranstaltung herzlich willkommen. Außerdem wird dazu aufgerufen, ukrainische Fahnen auf den Balkonen und in den Fenstern zu platzieren.

Dank für Unterstützung der Ukrainer

Die Veranstaltung soll aber nicht nur die Moral der nach Nürnberg geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer stützen, sondern sie ist auch als Dankeschön an die Nürnberger Bevölkerung gedacht. Seit 17 Monaten spüre man die unermüdliche Unterstützung und freue sich über offene Türen bei der Stadtbevölkerung.

Ebenfalls um 18 Uhr beginnt eine Kundgebung auf dem Erlanger Rathausplatz, an der auch Bürgermeister Jörg Volleth (CSU) teilnehmen wird. Auch die ukrainische Kunstdozentin Tetjana Ljudwitschenko aus Browary hat die Einladung des Vereins Ukrainer in Franken angenommen. Ljudwitschenko hält sich noch bis Ende des Monats in Erlangen auf, um dort Meisterkurse im dekorativen Malen zu geben. Als Reaktion auf den Krieg der russischen Armee gegen die Ukraine unterhält Erlangen seit fast einem Jahr zusammen mit Jena eine Solidarpartnerschaft mit der Stadt Browary, die in der Nähe von Kiew liegt.

Ukrainisches Fest in Bad Königshofen

Auf dem Marktplatz von Bad Königshofen im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld wird ab 17 Uhr ein Fest ausgerichtet. Initiator ist Egon Pfister. Der Bad Königshöfer betreut drei ukrainische Flüchtlingsfamilien ehrenamtlich. Laut Pfister werden ukrainische Speisen angeboten. In und um Bad Königshofen leben laut Pfister rund 100 ukrainische Flüchtlinge. Zwei junge Leute sind auch bereits im Sport bestens integriert. Ein Elfjähriger spielt beim TSV Bad Königshofen Tischtennis. Ein anderer ukrainischer Flüchtling steht beim TSV Aubstadt im Tor.

Der Erlös aus dem Essensverkauf soll einem Verbund zur Verfügung gestellt werden, der Hilfe für die Ukraine organisiert. In Unterfranken waren laut der Regierung von Unterfranken im Juli 14.003 ukrainische Flüchtlinge registriert.

24. August: Nationalfeiertag der Ukraine

Der Unabhängigkeitstag der Ukraine erinnert an die Tage des Augustputschs gegen den damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin im Sommer 1991. Drei Tage nach dem versuchten Staatsstreich erfüllte das ukrainische Parlament auf einer Sondersitzung die notwendigen rechtlichen Bedingungen und verabschiedete die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine, die durch ein Referendum am 1. Dezember bestätigt wurde. Am 20. Februar 1992 wurde der 24. Februar dann als Nationalfeiertag der Ukraine festgelegt.

In Bayern hat sich die Zahl der hier lebenden Ukrainerinnen und Ukrainerinnen seit Beginn des Krieges stark erhöht. Laut des Landesamts für Statistik lebten zum Ende des vergangenen Jahres rund 156.000 Ukrainer und Ukrainerinnen im Freistaat.