Zum Tag des Wassers: Grundwasser schützen

Haben Sie heute geduscht? Kaffee oder Tee gekocht? Vielleicht ein weiches Ei? Das alles womit? Mit Wasser aus dem Wasserhahn. Mit sauberem Trinkwasser. Was für uns selbstverständlich klingt, ist für viele Millionen Menschen auf diesem Planeten ein kostbares Gut. Und genau daran soll der heutige Internationale Tag des Wassers erinnern. Und zum Schutz des Wassers, vor allem des Grundwassers, kann jeder Hausbesitzer beitragen, betont der Geologe Prof. Johannes Barth vom Botanischen Garten der Uni Erlangen.

Fehlender Schnee lässt Grundwasser sinken

In Bayern gibt es in den Augen des Erlangener Hydrogeologen alarmierend niedrige Grundwasserstände. Diese würden, so die Einschätzung des Wissenschaftlers, teils Jahre brauchen, bis sie sich wieder erholen können. Abhilfe würden Winter mit richtig viel Schnee bringen. Schnee, der im Frühjahr langsam schmilzt und als Tauwasser im Boden versickert. Viele und heftige Regengüsse, wie sie in den vergangenen Jahren immer häufiger auftraten, bringen den unterirdischen Wasserreservoirs tief in der Erde nichts. Das Wasser rauscht einfach weg.

Zisternen gegen Wasserschwund

Um dem Wasserschwund im Erdinneren entgegenzuwirken, setzt der Geologe auf Zisternen mit Versickerungsanlagen. Eine solche Anlage wird gerade im Botanischen Garten der Universität gebaut. Das Regenwasser von den Dächern der Glashäuser wird hier gesammelt und zum Bewässern der exotischen Pflanzen in den Glashäusern genutzt. Überschüssiges Wasser versickert kontrolliert im Boden und füllt den Grundwasserbestand wieder auf.

Wenn die Anlage in Betrieb geht, wird sie die Grundwasserförderung ein paar Meter weiter im Schlossgarten ergänzen. Der Brunnen ist zum Schutz gegen Verschmutzung gekapselt. Nur in den Technikschacht kann der Hydrogeologe Barth hinunterklettern. Das hier geförderte Wasser muss für den Einsatz im Gewächshaus aufbereitet werden, da es viel, viel härter als Regenwasser ist.

Dosierung der Wasserentnahme

Die Zisterne mit Versickerung hat aber noch einen weiteren Effekt. Johannes Barth: "Da muss man natürlich extrem aufpassen, dass man nicht mehr entnimmt als sich neu bilden kann. Man kann das teilweise auch begünstigen, in dem man Versickerungsanlagen schafft. Das gibt es zum Teil schon in sehr trockenen Ländern. In Australien hat man teilweise Versickerungsbrunnenanlagen. So wird eben versucht, die zu große Wasserentnahme abzufedern."

1.000 Kubikkilometer Wasser pro Jahr

Wasser ist der am häufigsten geförderte Rohstoff auf diesem Planeten – weit vor Erdöl, Gas oder Kohle. Jedes Jahr – so rechnet Barth vor – werden 1.000 Kubikkilometer Wasser vom Menschen der Erde entnommen. Und: Es ist das wichtigste Nahrungsmittel. Rund 127 Liter Wasser verbraucht rechnerisch jeder Mensch jeden Tag. Aber: Es wird immer weniger – durch immer stärkere Förderung, durch den Klimawandel mit kurzen, aber heftigen Regenperioden und Winter ohne Schnee.

Neben Zisternen oder Versickerungsanlagen – auch in Privatgärten – schlägt Barth ein Management vor – auf jeden Bach, auf jeden Fluss abgestimmt. Je nach Bodenbeschaffenheit und Bewuchs. Nur so könne langfristig die übermäßige Nutzung des Oberflächen- und des Grundwassers verhindert werden.

Vortrag zum Tag des Wassers

Zum Weltwassertag hält Professor Johannes Barth am Abend (22.03.22) einen Vortrag unter dem Titel "Das Unsichtbare sichtbar machen". Beginn 19.00 Uhr. Teilnehmen können Interessierte kostenlos und online unter folgendem Link auf den Seiten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: https://www.fau.tv/clip/id/41094.