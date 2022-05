Zum Tag der Pflege: Arbeitsagentur dankt Pflegekräften

Ein Dank an alle, die sich der Pflege widmen und gleichzeitig der Hinweis darauf, wie viel Pflegekräfte in Bayern fehlen – die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit analysiert zum Tag der Pflege am Donnerstag, wie es um den derzeitigen Pflegenotstand bestellt ist.

Sehr deutlicher Fachkräftemangel in der Pflege

Demnach fehlen in der Alten- und Krankenpflege in Bayern weiter zahlreiche Fachkräfte: Im April seien im Freistaat fast 1.800 offene Stellen im Bereich der Altenpflege und knapp 1.300 zu besetzende Stellen in der Gesundheits- und Krankenpflege gemeldet gewesen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mit. Dem gegenüber stünden jeweils nur einige Hundert Arbeitslose. Für beide Pflegebereiche könne somit von einem sehr deutlichen Fachkräftemangel gesprochen werden, heißt es aus der Regionaldirektion.

"Gerade der Fachkräftemangel im Gesundheits- und Sozialwesen und der Altenpflege ist in unserer Gesellschaft bereits seit vielen Jahren ein Dauerthema, das uns durch die Pandemie nochmal verdeutlicht wurde." Ralf Holtzwart, Chef der Bayerischen Arbeitsagenturen

Strukturelle Änderungen in der Pflege gefordert

Den Worten Holtzwarts zufolge bedarf es struktureller Änderungen in der Pflegebranche, um das Arbeitsfeld für Fachkräfte-Nachwuchs attraktiv zu machen. In Richtung der Arbeitgeber appelliert Holtzwart, Beschäftigte ohne Berufsabschluss sukzessive zur Pflegefachkraft zu qualifizieren. Den Daten der Arbeitsagenturen zufolge stehen den rund 1.450 offenen Pflegehelferstellen rund 2.290 Arbeitslose gegenüber – die Relation zwischen Bewerbern und offenen Stellen sei also deutlich verschoben.

Immer mehr Beschäftigten

Insgesamt verzeichnet die Pflegebranche in Bayern der Regionaldirektion zufolge seit Jahren ein deutliches Beschäftigungswachstum: Fast 240.000 Menschen seien zum Stichtag 30. Juni 2021 in der Kranken- und Altenpflege sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen. Das seien knapp 20.000 mehr als noch vor fünf Jahren. Binnen weniger Jahre sei die Zahl der Angestellten in der Branche um rund neun Prozent gestiegen.

Dank an alle Pflegekräfte

Die Regionaldirektion verknüpft ihre Daten mit einem ausdrücklichen Dank: Die Beschäftigten in Pflegeberufen leisteten einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft – und das oftmals unter schweren Rahmenbedingungen. "Spätestens seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist allen klar, dass die Pflege eine der tragenden Säulen unseres Gesundheitssystems ist und daher nicht vernachlässigt werden darf", heißt es in der Mitteilung.