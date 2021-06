Zum Steigerwald-Jubiläum: Fledermausweg eröffnet bei Bamberg

Ein dunkler kleiner Gewölbekeller im Gestein in Unterhaid im Landkreis Bamberg: Der Biologe Christoph Diedecke öffnet die knarrende Türe des Kellers und leuchtet mit seiner Taschenlampe die Wände ab. Dort sitzen zahlreiche Spinnen und Schnacken. Fledermäuse entdeckt Christoph Diedecke zu dieser Jahreszeit nicht. Sie verstecken sich in Spalten und Ritzen und es sei schwierig, sie überhaupt zu finden, so der Biologe über die Tiere, zu denen es im Landkreis Bamberg nun ein eigenen Weg gibt.

Landkreis Bamberg: Wanderweg informiert über Fledermaus

In Viereth und Unterhaid sind in zwei historischen Kelleranlagen vor allem im Winter Fledermäuse. In den alten Gemäuern halten die Säugetieren ihren Winterschlaf ab. Pünktlich zu den Feierlichkeiten rund um das 50-jährige Bestehen des Naturparks Stiegerwald verbindet die beiden Keller nun ein Fledermausweg. Ein Wanderweg mit Informationstafeln für Kinder und Familien, der sich vier Kilometer lang durch den Landkreis Bamberg zieht. An sieben Stationen werden die nachtaktiven Bewohner der Region vorgestellt. Starten können Wanderer am Bergbräukeller am Rathaus in Viereth oder in der historischen Kellergasse in Unterhaid.

Fledermäuse rufen, um sich zu orientieren

Christoph Diedecke hofft, in der Dämmerung noch Fledermäuse zu sehen. Der Biologe ist seit Jahren fasziniert von den nachtaktiven Säugern und bietet Fledermauswanderungen in und um Bamberg an. In warmen Sommernächten seien sie im Bamberger Haingebiet aufzufinden, da sie hier auf den Lichtungen des Stadtparks viele Insekten jagen können, so Diedecke. Die fliegenden Säugetiere schreien, um sich zu orientieren. Die Töne liegen im Ultraschallbereich. Mit einem speziellen Fledermaus-Suchgerät, einem sogenannten Bat-Detektor, kann der Biologe ihre Rufe hören und an der Frequenz des Ausschlags die Art bestimmen.

Wasserfledermaus fängt bis zu 8.000 Mücken

Nach einem kurzen Spaziergang im Haingebiet macht das Fledermaussuchgerät an einem kleinen Kanal zum ersten Mal Geräusche. Der Biologe schaut sich um, entdeckt aber keine Fledermäuse. Zu sehen sind sie mit bloßen Auge noch nicht. Doch Diedecke folgt den Ausschlägen des Fledermausdetektors.

Und dann erscheinen sie immer wieder in der Dunkelheit: Fledermäuse, die wie kleine Schatten in der Luft schnell ihre Kreise ziehen und Insekten im Stadtpark jagen. Eine Wasserfledermaus kann bis zu 8.000 Mücken in einer Nacht fangen.

13 verschiede Fledermausarten im Bamberger Haingebiet

Im Haingebiet leben 13 verschiedene Fledermausarten von insgesamt 18 Arten, die in Deutschland vorkommen. Die Wasserfledermaus oder die Zwergfledermaus sehe er in dem Stadtpark besonders häufig, so Diedecke. Der Park ist ein idealer Lebensraum für die Tiere, da es viele alte Bäume gibt, in denen sie sich verstecken können. Sie schlafen in Baumrinden, Ritzen oder Holzstapeln. Zudem können sie viele Insekten auf den freien Flächen des Stadtparks finden, so der Biologe.

Am besten können Fledermäuse bei Vollmond beobachtet werden. Im August sieht man besonders viele von ihnen: Denn dann fliegen die Jungtiere aus und lernen in der Dunkelheit das Jagen.