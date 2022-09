Zum "Spaß": Zehnjähriger soll Schaf zu Tode gequält haben

In Langfurth im Landkreis Ansbach soll ein zehnjähriger Junge ein Schaf derart gequält haben, dass es an den Folgen gestorben ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein 41-jähriger Tierhalter den Vorfall angezeigt.

Schaf zum Spaß gequält

Demnach soll der Zehnjährige bereits Ende August das Schaf des Hobbylandwirts zum Spaß gejagt und mit Stöcken gequält haben. Am nächsten Tag soll es dann verendet auf der Koppel gelegen haben.

Junge ist schuldunfähig

Die Tat wurde von zwei Zeugen beobachtet, so die Polizei. Das Kind ist aufgrund seines Alters schuldunfähig. Ob das Jugendamt entsprechende Maßnahmen einleitet, werde derzeit noch abgeklärt.