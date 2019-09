Zum Schulstart eine "Fairtrade-Schultüte"

Am Dienstag beginnt für viele Kinder die Schule - und die Erstklässler freuen sich auf eine bunt gefüllte Schultüte mit Süßigkeiten und allerlei nützlichen Kleinigkeiten. Dass Eltern beim Füllen der Tüte aber auch der Umwelt und Familien in Entwicklungsländern etwas Gutes tun können, ist das Ziel einer Initiative von mehr als 30 Weltläden in Schwaben und Oberbayern.

Faire Schultüte gegen Kinderarbeit

Schokolade und Fruchtgummis – aber auch Radiergummis, Malblöcke, Bleistifte oder kleine Geldbeutel aus fairem Handel: Alles, was in eine Schultüte so reingehört, bieten die teilnehmenden Weltläden zum Schulanfang an eigenen Stationen an. Das Ziel der fairen Schultüte: Familien in Entwicklungsländern sollen an ihren verkauften Produkten so gut verdienen, dass Kinderarbeit nicht mehr notwendig ist.

32 Läden machen mit

Ursprünglich stammt die Idee der Fairtrade-Schultüte aus dem Weltladen in Mindelheim. Das Weltladen-Netzwerk Iller-Lech hat sie übernommen, mit insgesamt 32 Geschäften von Füssen über Landsberg bis nach Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm.