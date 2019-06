Zum Pfingstferienstart füllt sich der Flughafen München

Es ist wieder voll auf den Straßen und an den Flughäfen zu Pfingsten. Allein am Flughafen München werden am heutigen Freitag 160.000 Passagiere ein- oder umsteigen.

Insgesamt haben die Airlines für die Ferien bis einschließlich 23. Juni rund 20 000 Starts und Landungen angemeldet. Gut 2,4 Millionen Passagiere werden den Airport im Erdinger Moos laut Flughafen München GmbH für eine Reise nutzen.

Urlauber düsen ab nach Italien, Spanien, Türkei, Portugal

Die beliebtesten Ferienziele sind „Klassiker“: Rund 3400 Maschinen heben in Richtung Italien, Spanien, Frankreich, Türkei, Griechenland, Kroatien, Portugal und Ägypten ab. Stark nachgefragt sind laut FMG aber auch Reiseziele am Arabischen Golf: 150 Mal werden Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Oman, in Katar und in Saudi-Arabien angesteuert.