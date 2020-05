Zum Muttertag: Endlich wieder Besuch im Seniorenheim

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Was viele Menschen in der Corona-Zeit am meisten vermissen, das sind echte Begegnungen mit anderen Menschen. In den vergangenen Wochen war die Isolation für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen besonders groß. Passend zum Muttertag wurden in Bayern die Besuchsbeschränkungen gelockert. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner Caritas-Wohnstift in Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt freuten sich über Besuch. Tagelang haben Einrichtungsleiter Klaus-Peter Menke und sein Team sich auf die Besuchsöffnung vorbereitet.

Große Freude auf ein Wiedersehen

Annette Herbert freute sich, ihre Mutter nach den vielen Wochen wiederzusehen. Auch Oskar Kuhmann stattete seiner Mutter einen Besuch ab. Reinhold Wirsching ist fast 300 Kilometer weit gefahren, um seine Mutter zum Muttertag zu besuchen. Beide Männer hatten große Blumensträuße mitgebracht. Herbert, Kuhmann und Wirsching mussten – wie alle anderen Besucher auch – eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, einen Kittel überstreifen, sich die Hände desinfizieren und Einmal-Handschuhe anziehen. Bewohner und ihre Gäste trafen sich im Besucherraum. Die Freude auf beiden Seiten war übergroß.

Die Besucher hätten die Auflagen vorbildlich eingehalten, lobte Menke. Die meisten hätten auch Verständnis dafür gehabt, dass eben nicht die ganze Familie zu Besuch kommen dürfe. Im Anschluss an jeden Besuch wurden Tische und Stühle desinfiziert.

