Zum Jubiläum: Erster Welterbelauf in Augsburg

In Laufschuhen das Augsburger Welterbe erkunden – dieses Konzept feiert am Wochenende Premiere. Vor fünf Jahren wurde das Augsburger Wassermanagement-System als UNESCO-Welterbe anerkannt. "Unser Welterbe ist überall in der Stadt sichtbar, aber noch nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern präsent. Mit dem Augsburger Welterbelauf wollen wir die Bedeutung unseres Wassermanagement-Systems fest im Sportkalender der Stadt verankern", sagt Sport- und Kulturreferent Jürgen Enninger. Das Angebot kommt jedenfalls gut an, alle 1.500 Startplätze sind ausgebucht. Die Läuferinnen und Läufer freuen sich jetzt über viele Zuschauer, Motivation und Unterstützung am Streckenrand.

Vorbei an Merkurbrunnen, Hochablass und Kanustrecke

Es werden verschieden lange Laufstrecken angeboten, alle haben ihren Start- und Zielpunkt auf dem Augsburger Rathausplatz. Dort steht mit dem Augustusbrunnen eines der Welterbe-Objekte. Viel zu sehen gibt es auf der Halbmarathon-Strecke. Sie führt an neun der insgesamt 22 Welterbe-Objekte des Augsburger Wassermanagement-Systems vorbei: Auf dem Weg liegen unter anderem der Herkulesbrunnen und der Merkurbrunnen sowie das Wasserwerk am Roten Tor. Auch geht es am Wasserwerk am Hochablass, dem Lechwehr und an der Kanustrecke am Eiskanal vorbei. Um 9 Uhr fällt der erste Startschuss.

Augsburger Sportstiftung gegründet

Im Rahmen des Welterbelaufs stellt sich auch die neu gegründete Sportstiftung Augsburg vor. Die von zehn Augsburger Vereinen gegründete Stiftung will vorrangig Projekte aus dem Breitensport fördern und sich der Integration und Inklusion durch Sport widmen. Außerdem sollen Sportprojekte in Kindergärten, Schulen und Stadtteilen unterstützt werden. Das erste Projekt der Sportstiftung Augsburg ist die Finanzierung eines Kleinbusses, der allen Sportgruppen in Augsburg – im Verein oder frei organisiert – zur Verfügung stehen und sie mobil machen soll.