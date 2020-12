Zum Jahreswechsel: Böllerverbot in ganz Nürnberg

Der Nürnberger Stadtrat hat ein Böllerverbot zum Jahreswechsel für das komplette Stadtgebiet beschlossen. Wie die Stadt mitteilte, bezieht das Verbot ausdrücklich auch private Flächen mit ein.

Gründe für das Verbot seien die hohen Corona-Infektionszahlen in Nürnberg und die große Verletzungsgefahr durch Böller und Raketen. Zusätzliche Patienten würden die Arbeit in den bereits jetzt stark überlasteten Krankenhäusern durch Covid-19- und andere Notfallpatienten zusätzlich erschweren, heißt es in der Mitteilung.

Notrufenzahlen an Silvester doppelt so hoch wie sonst

Die Statistik der Nürnberger Feuerwehr und der Rettungsdienste zeigten, dass sich an Silvester die Notrufzahlen erfahrungsgemäß verdoppeln. Die Erfahrung zeige auch, dass es nichts bringe, das Böllerverbot nur in bestimmten Zonen zu verbieten. Dies würde die Gefahr erhöhen, dass sich gerade in Gebieten, in denen Böllern erlaubt sei, trotz der Ausgangsbeschränkung viele Personen einfinden. Aus diesem Grund verbietet die Stadt Nürnberg das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen im gesamten Stadtgebiet auf allen öffentlichen und privaten Flächen.

Böllerverbot an Silvester freut Flora und Fauna

Durch das Böllerverbot bleibt außerdem vielen Tieren eine kraftraubende Störung erspart. Die lauten Feuerwerk-Geräusche schrecken Tiere auf, die bei ihrer Flucht Energie für die kalten Winternächte verbrauchen, heißt es in einer Mitteilung des Landesbund für Vogelschutz (LBV).

Für LBV ist Silvester ohne Feuerwerk "besser so"

Aufgeschreckte Vögel beispielsweise fliegen demnach in Höhen von bis zu 1.000 Metern, tagsüber flögen sie normalerweise nur bis zu 100 Meter hoch. Das koste Energie, die sie in kalten Winternächten zum Überleben bräuchten, sagt Miriam Hansbauer vom LBV. Zudem würden in diesem Jahr keine Feuerwerkreste Grünflächen verschmutzen und für eine erhöhte Feinstaubbelastung sorgen.

Auch wenn das diesjährige Silvester nicht so ausfalle wie die meisten Menschen es kennen, sei das aus Sicht des LBV für die Natur "besser so".