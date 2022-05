"Zum Goldenen Giger" - erste fränkische Bier-Oper

Es geht deftig zur Sache. "Des Schäuferla do, is‘ des aus der Mikrowelle?", brüllt ein Gast. Die Revisorin vom Amt nervt mit Vorschriften. "Damit kommen Sie nicht durch!", keift sie den Wirt an. Im Mittelpunkt der Opernkomödie steht der Seniorchef des Brauereigasthofes, Winni Thürhauff, dargestellt von Bernd Regenauer. Er kennt die Sorgen und Nöte in fränkischen Wirtshäusern. Seine Eltern führten in Nürnberg eine Gaststätte.

"Ich bin als Gastronomen-Kind aufgewachsen. Das hat schon seine Prägungen hinterlassen." Bernd Regenauer

Der Sohn will nicht

Wie im richtigen Leben, so auf der Bühne. Der Sohn will den Betrieb nicht übernehmen. "Des mog i ned, des will i ned, des brauch i ned!", singt der junge Tenor Luca Festner. Das Ensemble vereint Opernprofis, Musicalstimmen und Leute aus der Liedermacherszene. Dort hatte vor über 40 Jahren auch Regenauers Karriere begonnen. Jetzt nahm er Gesangsunterricht. Trotzdem sind die Unterschiede groß. Für den Autor der Oper ist genau das der Reiz.

"Da wir uns ergänzen, weil jeder den anderen auf Ecken, Kanten und Sperrigkeiten hinweist. Das ist einfach rund. Ein sehr anstrengender, runder Lauf." Bernd Regenauer

Tod durch Schafkopf

Im Gasthaus treffen Liebe, Leben und Tod aufeinander. Wo die Wirtstochter einen Heiratsantrag bekommt, geschieht wenig später die Tragödie. Schweigend spielen vier Stammgäste schon die ganze Zeit Karten. Schweigend kippt plötzlich einer vom Stuhl. "Die Tradition stirbt", kommentiert Regenauer. Als Chef vom Brauereigasthof lässt er den verblichenen Kartler mit der Sackkarre von der Bühne schaffen.

Aus Misere wird Komödie

Natürlich kommt beim Kabarettisten Regenauer der Humor nicht zu kurz: "Gute Komik entsteht durch gute Tragik. Das sind alles Figuren mit Sehnsüchten, mit Hoffnungen, mit Wünschen. Und wie es im Leben ist, es passt halt alles nicht so ganz zusammen. Keiner tut das mit Mutwilligkeit, aber es ist ein innerer Zwang, ein Drang, eine Hoffnung und da ergeben sich Zusammenspiele, die einfach komisch sind."

Seidla, Schäuferla und Symphoniker

Der Orchestergraben ist prominent besetzt. Die Nürnberger Symphoniker stehen für ein volles Klangerlebnis. Der in Fürth lebende Komponist Uwe Strübing verfasste die Noten. Eine Musik mit Anleihen aus Oper, Operette, Musical und unverkennbar: dem Frankenlied. Auch gesungen wird zum Großteil auf fränkisch, wenn man das nicht so recht versteht – das soll in der Oper ja mal vorkommen.

Alterswerk oder Opus magnum?

Mit 65 Jahren hat sich Regenauer noch einmal viel vorgenommen. Zusammen mit Regisseur Christian Schidlowsky hat er das Buch in fünf Akten geschrieben. Bei der Frage nach der Bedeutung des Stückes winkt er ab. "Ich wollte einfach mal etwas machen, was es so in der Form noch nicht gibt." Ganze drei Jahre hat er an seiner "ersten fränkischen Bier-Oper" gearbeitet. Jetzt will er dem Publikum einen turbulenten Abend präsentieren. Am 19. Mai ist die Uraufführung im Stadttheater Fürth.

