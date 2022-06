Zum Ferienende wenig Stau - Wartezeiten wegen G7-Grenzkontrollen

Weitgehend freie Fahrt auf Bayerns Fernstraßen - trotz des Endes der bayerischen Pfingstferien: Bis zum Nachmittag meldete die Polizei in Niederbayern, im südlichen Oberbayern und im südlichen Schwaben keine größeren Staus. "Alles relativ unproblematisch", sagte ein Polizeisprecher in Rosenheim.

Verzögerungen habe es vor allem wegen der Grenzkontrollen im Zuge des G7-Gipfels an der Grenze von Österreich zum Freistaat gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Kempten. Dort müssten Autofahrer teils warten, ansonsten sei es aber relativ ruhig.

Viele Tagesausflügler unterwegs

Zwar herrsche auf den Straßen reger Verkehr, das sei aber wegen des schönen Wetters vermutlich auch auf Ausflügler zurückzuführen. In Oberbayern wurden nach Polizeiangaben wegen vieler Besucher die Parkplätze am Eibsee in Grainau am Fuß der Zugspitze gesperrt.

Am Sonntagnachmittag wird sich das gleiche Bild bieten wie am Fronleichnamstag. Die große Rückreise aus dem Urlaub, vom See oder der Bergtour wird wohl auf allen Strecken Richtung Norden für längere Fahrzeiten sorgen.