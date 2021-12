Zum ersten Mal mit der Straßenbahn nach Königsbrunn

4,6 Kilometer sind es, auf denen an diesem dritten Adventssonntag zum ersten Mal eine Straßenbahn fährt: Dabei handelt es sich dabei um die Linie 3, die künftig Augsburg und die Nachbarstadt Königsbrunn verbindet. Zwei Jahre lang wurde an dem Streckenabschnitt gebaut, in 30 Minuten können die Fahrgäste jetzt vom Augsburger Hauptbahnhof, über den Königsplatz und Haunstetten bis zur neuen Endhaltestelle "Königsbrunn Zentrum" fahren.

Schon die erste Fahrt ist voll besetzt

Um 5.10 Uhr fuhr am Sonntagmorgen die erste Straßenbahn der Linie 3 in Königsbrunn ab - voll besetzt, wie Bürgermeister Franz Feigl schildert. Er zeigte sich bei der Einweihung sehr emotional: "Uns fiel ein Riesenfelsbrocken vom Herzen, als wir heute endlich fahren konnten." Am Montag habe es noch eine Panne mit einer Oberleitung gegeben. Für Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) steht die Einweihung am Ende eines langjährigen Prozesses: "Nach fast 50 Jahren wird es endlich Realität, dass Augsburg und Königsbrunn per Straßenbahn zusammenwachsen."

Stadtwerke: Neue Linie ist klimaneutral

Rund 10.000 Menschen benutzen laut Rechnung der Stadtwerke Augsburg (swa) die neue Straßenbahnlinie täglich. Damit würden rund 16,8 Millionen gefahrene Kilometer mit einem Pkw eingespart - und rund 3.700 Tonnen CO2, denn betrieben wird die Linie laut swa mit Ökostrom.

Kritik am Luxus-Rasen unter den Gleisen

In der Kritik stand das Projekt wegen des teuren Unterbaus der Gleise: Für zwei Millionen Euro war auf einem Streckenabschnitt spezieller Rasen verlegt worden - eine teure "Ökowüste", kritisierten Naturschützer. Bezahlt hat dafür die Stadt Augsburg, weil der Abschnitt auf ihrer Gemarkung verläuft. Für die Strecke in der Nachbarstadt Königsbrunn wurde eine günstigere Variante ausgewählt.

Linie 3: Sechs neue Haltestellen

Zwei Jahre lang wurde an der Strecke gebaut: Rund 130 neue Fahrleitungsmasten versorgen die Straßenbahnen mit Strom, für die Gleise wurden etwa 300 einzelne Schienenelemente in den Boden eingelassen. Darauf sind die Straßenbahnen künftig mit bis zu 70 Stundenkilometern unterwegs, um die insgesamt sechs neuen Haltestellen anzusteuern. Am Eröffnungssonntag, den 12. Dezember, ist die Fahrt gratis, ebenso am Samstag, den 18. Dezember.

Mobilitätsprojekt für die gesamte Stadt

Der Ausbau ist Teil eines großen Mobilitätsprojekts in Augsburg, an dem seit über zehn Jahren geplant und gebaut wird, um den Nahverkehr zu stärken. Herzstück ist der neue Augsburger Hauptbahnhof, der 2023 eröffnet werden soll. Bereits fertig ist beispielsweise der neue Königsplatz, aktuell noch im Genehmigungsverfahren befindet sich die Straßenbahnlinie 5.