Ski-Endspurt in Garmisch-Partenkirchen

Im Skigebiet Garmisch-Classic wird an diesem Wochenende das Saisonfinale gefeiert - am Samstag ist am Hausberg Saisonabschlussparty. Das Motto: Bunt und retro. Die schönsten Vintage-Winteroutfits werden prämiert.

Zwei Meter Schnee und fast alle Pisten offen

Über zwei Meter Schnee liegen derzeit noch im Skigebiet Garmisch-Classic und die Pistenverhältnisse sind trotz der warmen Temperaturen noch immer gut, vor allem am frühen Vormittag.

Bis auf die Olympiaabfahrt im unteren Bereich, sind alle Pisten geöffnet. Trotzdem ist die Zahl der Skifahrer überschaubar, denn die meisten sind einfach schon auf Frühling eingestellt. Auch Langlaufen ist zwischen Kaltenbrunn und Klais noch möglich.

Betreiber freuen sich über hervorragende Skisaison

Viel Schnee von Anfang Januar bis Ende März, dazu viele Sonnentage - die Betreiber sind zufrieden mit der Skisaison.

Im Skigebiet am Sudelfeld laufen die Lifte bis zum kommenden Wochenende und oben auf der Zugspitze kann man bis zum 1. Mai weiter Skifahren. Gut 4,5 Meter Schnee liegen noch auf Deutschlands höchstem Berg.