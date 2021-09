Zum Ende der Freibad-Saison: Hundeschwimmen in Neugablonz

Bevor das Freibad in Neugablonz für diesen Sommer seine Tore schließt, sind noch einmal ganz besondere Gäste eingeladen: Eigentlich ist das Schwimmbecken für Hunde tabu. Doch am letzten Tag der Badesaison ändert sich das.

Einziges Hundeschwimmen im Allgäu

Zusammen mit Frauchen oder Herrchen, einer gültigen Haftpflichtversicherung und einer Tollwutimpfung durften die Vierbeiner am Wochenende im Erlebnisbad Neugablonz ins Wasser - ausnahmsweise. Die Idee dafür hatten die Hundebesitzer eingebracht, schildert Gerd Weintert vom Erlebnisbad: "Wir sind hier im Allgäu das einzige Hundeschwimmen, inzwischen haben wir das hier echt etabliert."

Freier Eintritt für die Vierbeiner

Schon zum vierten Mal durften die Hunde dieses Jahr ins Wasser. Der Eintritt für die Tiere ist dabei frei, nur die Besitzerinnen und Besitzer bezahlen. Knapp 200 Hunde waren am Wochenende dabei. Damit sie sich wohlfühlen, haben die Bademeister extra die Chlorierung reduziert und die Filteranlage abgeschaltet.

Hunde sind kein Störfaktor

Planschen, hechten, paddeln und tauchen - das Angebot wird nicht nur von den Vierbeinern freudig angenommen. "Am See stört man oftmals die Leute und man darf einfach nicht so rein", erklärt eine Hundebesitzerin, "und hier ist es nur für die Hunde, das ist toll."