Zum dritten Mal: Einbrecher fahren mit Auto in Juweliergeschäft

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein schwarzer VW mit drei Insassen die Eingangstür eines Juweliers in der Bamberger Innenstadt gerammt. Die maskierten Männer raubten anschließend die Vitrinen zum Teil aus; der Wert ihrer Beute ist noch unklar. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, läuft eine großangelegte Fahndung nach den Tätern.

Die Kriminellen ließen das Auto mit tschechischer Zulassung am Tatort zurück. Der Polizei zufolge sind die Diebe nach der Tat in einen schwarzen Kleinwagen umgestiegen, den wohl ein Komplize fuhr. Der leere Fiat Punto wurde von Zeugen einige Stunden später im Bereich des Bamberger Bruderwalds gefunden.

Zwei Tatfahrzeuge am Vortag gestohlen

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter die beiden Autos am Sonntagabend gestohlen hatten. Das Tatfahrzeug wurde laut Polizei in Fürth gestohlen, der Fluchtwagen in Erlangen. Welche Waren die Diebe bei ihrer Tat erbeuteten und welchen Sachschaden sie dabei anrichteten, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Das Juweliergeschäft in der Bamberger Fußgängerzone bezeichnet sich als "Offizieller Rolex Fachhändler". Die Kriminalpolizei fahndet nach den Tätern, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, und sichert vor Ort Spuren.

Dritter Einbruch mit Auto seit 2019

In das Juweliergeschäft wurde bereits 2019 und 2021 auf ähnliche Art und Weise eingebrochen. 2019 raste ein Geländewagen in die Scheibe des Ladens, 2021 ein gestohlener BMW. Bei dem Einbruch 2021 erbeuteten die zwei Täter Schmuckstücke im sechsstelligen Eurobereich. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang den Männern zunächst die Flucht. Mithilfe von Daten eines Handys konnten die Diebe schließlich in Berlin aufgespürt werden.

Bei den Einbrechern von 2021 handelte es sich um einen bereits seit längerem im Krankenstand befindlichen Polizeibeamten der Landespolizei Berlin. Der Komplize des Berliners konnte wenig später in einer Wohnung im Landkreis Bamberg festgenommen werden. Dort konnte die Polizei auch Schmuckstücke aus dem Juweliergeschäft sicherstellen.

Auch diesmal hofft die Polizei, die Täter schnell zu fassen und bittet um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.

Mit Informationen von dpa