Zum Auftakt der Karpfensaison: Teichwirte sind zufrieden

Am heutigen 1. September startet traditionell die Karpfensaison: Eröffnet wird sie am Vormittag durch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bechhofen im Landkreis Ansbach. Die mittelfränkischen Teichwirte blicken auf ein durchaus solides Jahr zurück und versprechen einen recht stabilen Karpfenpreis.

Karpfen in Teichen lassen auf "ganz normales Jahr schließen"

Wie viele Karpfen es in diesem Jahr genau gibt, das weiß man erst, wenn abgefischt wird, so Fischzüchter Harald Siller von der Teichgenossenschaft Ansbach. Allerdings seien die Karpfen bis jetzt gut gewachsen. Das, was man von außen sieht und das, was da rumschwimmt, lässt auf ein ganz normales Jahr schließen", so Siller. Auch bei der Teichgenossenschaft Aischgrund mit Sitz im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist man zufrieden: "Es ist ein ganz durchschnittliches Jahr", so der erste Vorsitzende der Genossenschaft, Walter Jakob.

"Moderate Preissteigerungen" für Karpfen

Laut Jakob müssen Kundinnen und Kunden beim Karpfen 2023 nicht mit Preissteigerungen rechnen. Zwar hätten die Züchter in diesem Jahr ebenso mit den gestiegenen Energiekosten zu kämpfen gehabt, gleichzeitig seien aber die Kosten für Futter – also für Getreide – zurückgegangen. Auch sein Ansbacher Kollege Harald Siller spricht höchstens von "moderaten Preissteigerungen". Die heiße Wetterphase im Juli hätte den Fischen keine Probleme gemacht. Ursprünglich aus Südostasien stammend, ist der Karpfen Wärme gewohnt. "Es muss natürlich genügend und gutes Wasser – also mit gutem Sauerstoffgehalt – vorhanden sein", so Harald Siller.

Reiher und Kormoran sorgen für Probleme

Probleme hätte es aber auch 2023 wieder durch Vögel wie den Reiher, den Kormoran und den Gänsesäger gegeben. "Diese Vogelarten räubern in unseren Teichen schon gewaltig", sagt Harald Siller. Für seinen Aischgrunder Kollegen Walter Jakob steht fest: "Ohne Waffe könnten wir unseren Betrieb nicht führen!" Als Schadtiere für die Fische dürfen Graureiher in Bayern in einem bestimmten Zeitraum des Jahres geschossen werden. Froh sind die beiden Teichwirte aber darüber, dass der Fischotter, der in der Oberpfalz und in Oberfranken die Fischzüchter umtreibt, in Mittelfranken bisher nur selten auftritt: "Der Fischotter ist auch hier im Aischgrund an mehreren Stellen nachgewiesen worden", so Jakob. "Aber wir hoffen, dass es bei uns noch etwas dauert, bis er hier endgültig Einzug hält."

Alle Monate mit "R" sind Karpfenmonate

Die Saison beginnt traditionell am ersten September und gilt dann für alle Monate, die den Buchstaben "R" beinhalten – also von September bis April. In der Region gibt es zum Auftakt viele verschiedene Veranstaltungen rund um den Karpfen: Bei den Karpfenschmeckerwochen im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim können Karpfen-Fans ab heute alles von Karpfen blau bis hin zum Karpfensushi in den teilnehmenden Gaststätten probieren. Bei der Veranstaltung "Karpfen Kultur Lust" wird die Saison mit Festprogramm heute ab dem späten Nachmittag auf dem Höchstädter Markplatz eingeläutet