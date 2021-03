Zum 50. Geburtstag der Maus: Großes Graffiti in Marktheidenfeld

Am kommenden Sonntag, den 7. März, feiert die berühmteste deutsche Maus ihren 50. Geburtstag. Anlässlich des runden Jubiläums forderte das Regionalmanagement des Landkreises Main-Spessart alle Maus-Fans dazu auf, dem Maskottchen der gleichnamigen Sendung mit eigenen fotografierten oder gefilmten Maus-Momenten online einen Geburtstagsgruß zu übermitteln.

Acht Meter breites Kunstwerk auf der "Hall of Fame"

Die drei Gymnasiasten Hannah, Emilia und Jakob von der Kunst-AG des Gemündener Friedrich-List-Gymnasiums haben der Maus ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Sie sprühten ein etwa acht Meter großes Graffiti auf eine Wand – der "Hall of Fame" – in Marktheidenfeld. Diese Fläche an der Fußgänger-Unterführung am Äußeren Ring haben sie über die Marktheidenfelder Stadtjugendpflegerin Stephanie Namyslo gebucht. Ihre Aktion stieß auf großes Interesse: Viele Fußgänger und Radfahrer blieben stehen , um das Entstehen des Maus-Graffitis mitzuverfolgen.

Diese Aktion und weitere Abenteuer der Maus sind auf der Internetseite des Landkreises und auf Instagram unter dem Hashtag #mitdermausinmsp zu finden.