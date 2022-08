Zum 450. Geburtstag: Sonderbriefmarke für Astronom Simon Marius

Mit einer Sonderbriefmarke möchte die Simon Marius Gesellschaft gern dem 450. Geburtstag des Astronomen im kommenden Jahr sowie seinem 400. Todestag im Jahr 2024 gedenken, heißt es in einer Mitteilung. Beide Jubiläen sollen mit einem internationalen Jubiläumsjahr gefeiert werden.

Jubiläumsjahr mit Simon-Marius-Briefmarke

Dazu will die Gesellschaft unter anderem Planetarien, Sternwarten und Amateurastronomen einladen mitzuwirken. Im Rahmen des Jubiläumsjahres sei eines der Projekte die Bewerbung um eine Sonderbriefmarke, teilt die Gesellschaft weiter mit. Bis zum 15. September kann eine Marius-Marke für 2024 per E-Mail an das Bundesfinanzministerium vorgeschlagen werden. Denn laut der Gesellschaft ist Simon Marius der einzige deutsche Astronom von Rang, der bislang noch nie mit einer Briefmarke geehrt wurde.

Entdeckung: Die vier Monde des Jupiters

Der Arzt, Mathematiker und Astronom wurde am 10. Januar 1573 als Simon Mayr in Gunzenhausen geboren. Der Astronom hatte schon zu der Zeit, als es noch keine Teleskope gab, den Himmel eingehend beobachtet. Er publizierte unter anderem über den Kometen von 1596. Ab Sommer 1609 konnte er ein damals neuartiges Fernrohr aus Belgien benutzen. Mit dessen Hilfe entdeckte er, dass der Jupiter vier Monde hat. Der Simon Marius Gesellschaft zufolge geschah das unabhängig von Galileo Galilei im Januar 1610.

Die Sonne als Mittelpunkt

Die Monde des Jupiters belegten, dass sich nicht alle Himmelskörper um die Erde drehen. Das sei eine wichtige Entdeckung auf dem Weg vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild gewesen – sprich von einem Weltbild, das die Erde ins Zentrum rückt, hin zu einem das die Sonne als Mittelpunkt betrachtet.

Galilei bezichtigte Marius deshalb des Plagiats, weshalb der Franke von der Wissenschaftsgeschichte weitgehend vergessen wurde, heißt es in der Mitteilung weiter. Heute wüsste man allerdings, dass dies zu Unrecht geschehen war.