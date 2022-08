Zum 40. Jubiläum: Porzellanikon sucht Erinnerungen an 80er Jahre

Das Porzellanikon ist auf der Suche nach Sachspenden aller Art aus den 80er Jahren. Die Gegenstände sollen beim Museumsfest am 13. und 14. August in Hohenberg versteigert werden, der Erlös fließt laut Mitteilung des Museums in den Neubau des dortigen Kinderfußballplatzes.

Porzellanikon sammelt Gegenstände aus 80er Jahren

Gesucht werden Dekorationsartikel, Klamotten, Technik oder auch Schallplatten – alles, was sinnbildlich für das "bunte Jahrzehnt" steht. Entgegengenommen werden die Spenden an den Museumskassen der beiden Häuser des Porzellanikons in Selb und Hohenberg zu deren normalen Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr.

Hintergrund der Aktion ist das 40-jährige Jubiläum des Porzellanikons Hohenberg, es wurde 1982 eröffnet. Deswegen findet zusammen mit dem Museumsfest in diesem Jahr auch eine 80er-Jahre-Party statt.

Größtes Spezialmuseum für Porzellan in Europa

2014 wurden die beiden Häuser in Hohenberg an der Eger und in Selb verstaatlicht. Angefangen hat die Geschichte des Museums, als 1982 in der Villa von Carl Magnus Hutschenreuther in Hohenberg an der Eger das Museum der Deutschen Porzellanindustrie eröffnete. Zunächst gehörte das Haus zum Fichtelgebirgsmuseum. 1995 wurde das Museum ausgebaut und erweitert. Als 1988 die Stadt Selb als Träger des Museums dazu kam, war das die Grundlage zur Entwicklung des Museums zum größten Spezialmuseum für Porzellan in Europa.

Als Netzwerker sei es dem Museumgründungsdirektor Wilhelm Siemen auch gelungen, Partnerschaften mit renommierten Museumseinrichtungen im In- und Ausland aufzubauen, was für den exzellenten Ruf des Porzellanikons über die Landesgrenzen hinaus beitrage, so heißt in einer Pressemitteilung des Museums. Das Porzellanikon in Selb zeigt die Arbeitsschritte der Porzellanherstellung und beherbergt eine Rosenthal-Sonderausstellung. Im Porzellanikon in Hohenberg wird Porzellan in der Tafel- und Repräsentationskultur vom 18. Jahrhundert über die Zeit des Wirtschaftswunders bis 1989 gezeigt.