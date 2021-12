Zum 30. Mal: Weitere Stolpersteine in Würzburg

Bis zu ihrer Deportation am 27. November 1941 hat Familie Pollak in der Domstraße 38 gewohnt. Max und Klara Pollak waren mit ihren drei Kindern Margot, Karl-Günther und Manfred von Giebelstadt nach Würzburg gezogen. Vor dem Haus in der Domstraße werden jetzt Stolpersteine verlegt, die an ihre Deportation erinnern sollen.

Insgesamt werden 22 weitere Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus verlegt – an 15 Orten in Würzburg. Es ist die 30. Verlegung von Stolpersteinen in der Stadt. Danach liegen in Würzburg 648 Steine, so viele wie in keiner anderen bayerischen Stadt.

Stolpersteine erinnern an Familie Pollak

Der Familie Pollak, die in der Domstraße gewohnt hat, ging es finanziell sehr schlecht. Ihre beiden Söhne musste sie in ein Kinderheim nach München schicken. Zur Deportation von Würzburg aus wurden die beiden damals 13 und 15 Jahre alten Buben extra nach Hause geholt, um in den sicheren Tod zu fahren. Einzig Max Pollak überlebte, weil er kurz vor der Deportation in die USA auswanderte – er wollte seine Familie nachholen, doch es misslang.

Verwandte reisen zur Stolperstein-Verlegung an

Zu einer weiteren Verlegung in der Stephanstraße 7 reisen extra Verwandte der Opfer aus Israel und Frankreich an, um bei der Zeremonie mitzuwirken. Die beiden Stolpersteine sind für Benjamin und Jettchen Oberndörfer, die beide 1942 nach Theresienstadt deportiert worden waren und kurz darauf ermordet worden sind. Benjamin wurde in Creglingen geboren, diente im Ersten Weltkrieg und war später Geschäftsführer einer eigenen Textilfirma. Er und seine Frau hatten fünf Kinder, die den Holocaust überlebten und nach Israel emigrierten.