125. Todestag von Sigmund Schuckert: Die Suche nach dem Antrieb

Die Adlerstraße 1876: Das Kriegerdenkmal, das bis heute am Köpfleinsberg steht, soll eingeweiht werden. Der perfekte Anlass für den jungen Elektrotechniker Sigmund Schuckert, um seine Erfindung vorzuführen – eine selbstgebaute Bogenlampe. Nächtelang tüftelte er an den Dynamos. Dann, an einem Septemberabend zischt es, stinkt nach Gummi und zum ersten Mal flackert ein Licht auf. Die Vorführung wurde ein publikumswirksamer Erfolg.

Vom Ein-Mann-Betrieb zur Fabrik

Dabei fing das alles erst drei Jahre zuvor in einer kleinen Werkstatt in der Nürnberger Schwabenmühle an, in der Schuckert im Jahre 1873 noch Nähmaschinen reparierte. 1890 war bereits ein Industriebetrieb mit über tausend Mitarbeitern daraus geworden. Schuckert selbst ging wie seinen Maschinen wohl nie der Antrieb aus.

"Fleiß und Ausdauer führen stets zum sicheren Ziel"

Geboren wurde Sigmund Schuckert 1846 mitten in der damaligen Handwerkerhochburg, in der Nürnberger Johannesgasse in der Altstadt. Sein Vater war Fassmacher und so sollte es auch Sigmund werden. Der junge Schuckert aber war ehrgeizig. Bereits in der Schule schrieb Schuckert in Schönschrift in sein Heft: "Ich will mit allem Fleiße dafür sorgen, dass meine Schrift in jedem Monat besser wird. Fleiß und Ausdauer führen stets zum sicheren Ziel."

Auf der Walz bis in die USA

Schuckert machte also eine Lehre zum Feinwerkmechaniker bei Friedrich Heller. Der schrieb 1864 in Schuckerts Arbeitszeugnis, er habe sich "durch akkurate und sehr saubere Arbeit ausgezeichnet". Mit dieser Empfehlung in der Tasche ging Schuckert auf die Walz. Nach Stationen in ganz Deutschland brach er nach New York auf. Er schaffte es in den engsten Kreis von Thomas Alva Edison, dessen größte Erfindung die Kohlenfadenglühlampe war. Sein Motto: "Eine kleine Erfindung alle zehn Tage, eine große alle sechs Monate".