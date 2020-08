Zum 100. Geburtstag: SpVgg Bayreuth kehrt zurück zu Adidas

Fußball-Regionalligist Spielvereinigung Bayreuth geht mit einem neuen Ausrüster in das 100. Jahr seines Bestehens. Wie die Spielvereinigung mitteilt, trägt die "Altstadt" ab sofort wieder Trikots des mittelfränkischen Sportartikelherstellers Adidas.

SpVgg Bayreuth feiert größte Erfolge mit Adidas

Zuletzt lief die Spielvereinigung in der Saison 2005/2006, der bislang letzten Drittliga-Saison des Vereins, in Adidas-Shirts auf. Vor allem aber in den 70er Jahren, als der Verein in der 2. Liga antrat und seine bislang größten Erfolge feierte, kamen die Trikots dazu aus Herzogenaurach.

Altstadt will mit Wechsel des Ausrüsters ein Zeichen setzen

Zuletzt wurde die Mannschaft von Erima ausgestattet. SpVgg-Geschäftsführer Wolfgang Gruber zufolge habe der Verein schon vor 50 Jahren, als einer der ersten überhaupt, Trikots der Firma Adidas getragen. Rechtzeitig zum Vereinsjubiläum wolle man mit dem Ausrüsterwechsel auch die traditionellen Werte sowie die regionale Verbundenheit des Vereins hervorheben. Zu guter Letzt gebe der Verein damit aber auch der Mannschaft ein Zeichen, dass er auf Qualität setze.

Chef-Designer Jürgen Rank gestaltet Jubiläumstrikot

Dass sich Adidas auf die Zusammenarbeit eingelassen habe zeige zudem, dass der Sportartikelhersteller auf eine erfolgreiche Zukunft der Spielvereinigung setze. Anlässlich des 100. Geburtstags des Vereins im Jahr 2021 soll es zudem ein Jubiläumstrikot geben. Der gebürtige Bayreuther und Adidas-Chef-Designer, Jürgen Rank, soll es persönlich gestalten.