vor 23 Minuten

Zulassung von Frauen: Fischertagsverein zieht vors Landgericht

Dürfen auch Frauen am Memminger Fischertag den Stadtbach ausfischen – oder kann der Veranstalter sie von dem traditionellen Brauch ausschließen? Das Amtsgericht urteilte im Sinne der Frauen, doch der Fischertagsverein will in die nächste Instanz.