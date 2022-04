Zulassung von E-Autos: Unterfränkische Städte unter den Top-Ten

Bei der Zulassung von Elektro-Autos sind die Städte Aschaffenburg, Schweinfurt und Würzburg bundesweit in den Top-Ten. Grundlage hierfür sind die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes. Gezählt wurden dabei neu zugelassene reine Elektro-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride. In dem Ranking belegen die Städte Aschaffenburg und Schweinfurt mit einem Anteil von jeweils 3,7 Prozent den fünften und sechsten Platz. Die Stadt Würzburg befindet sich mit 3,2 Prozent auf Rang neun. Weiter oben im Ranking liegen nur Ingolstadt, Stadt und Landkreis München sowie der Landkreis Starnberg.

KfW fordert stärkeren Ausbau der Ladeinfrastruktur

Bundesweit ist der Bestand an Elektroautos laut Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in den vergangenen zwei Jahren dreimal stärker gewachsen als die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte. "Die Ladeinfrastruktur muss nun mit der dynamischen Entwicklung bei den Elektroautos Schritt halten, um den Umstieg auf die Elektromobilität attraktiv zu machen", forderte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Einer Studie der KfW-Bank zufolge müssen sich in Bayern 21,9 Fahrzeuge einen Ladepunkt teilen. Bundesweit sind es 23. Laut einer KfW-Umfrage nannten 58,8 Prozent der in Bayern befragten Haushalte, einen Mangel an öffentlichen Lademöglichkeiten als Hindernis für den Kauf eines Elektroautos.

Die großen Städte bauen Infrastruktur für Elektromobilität aus

In Unterfranken kommt der Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität voran. In Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg soll die Lade-Infrastruktur für Elektroautos ausgebaut werden. 42 öffentliche Ladepunkte betreibt die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) aktuell in und um Würzburg. In den kommenden Monaten plant die WVV Energie weitere Schnell-Ladestationen aufzubauen. Bis Ende 2023 sollen über 100 Ladepunkte – rund 38 Schnell-Ladepunkte und 64 Normal-Ladestationen – in Würzburg und im Umland zur Verfügung stehen.

Schweinfurt auf Rang neun im Ladenetz-Ranking

Wie Kristina Dietz, Pressesprecherin der Stadt Schweinfurt, mitteilte, betreiben die Stadtwerke Schweinfurt über 75 öffentliche Ladepunkte in Stadt und Umland – und der Ausbau geht weiter. Laut dem Ladesäulenregister der Energie Codes und Services GmbH in Berlin sind im Zehn-Kilometer-Radius um Schweinfurt aktuell etwa 170 Ladepunkte gemeldet, so Dietz. Laut Anja Binder, der Bereichsleiterin Vertrieb und Energieeinkauf bei den Stadtwerken Schweinfurt, hat die Stadt Schweinfurt im bundesweiten Ladenetz-Ranking des Verbands der Automobilindustrie in Sachen Attraktivität des Ladenetzes den neunten Platz belegt.

Hunderte neue Ladesäulen in Aschaffenburg geplant

Die Aschaffenburger Stadtwerke planen, die Zahl der Ladestellen für Elektroautos im Stadtgebiet deutlich auszubauen. Laut Dieter Gerlach, dem Geschäftsführer der Aschaffenburger Stadtwerke, gibt es aktuell 50 öffentliche und 300 private Ladepunkte in Aschaffenburg. Den Stadtwerken lägen 200 bis 300 Anfragen aus dem privaten und dem gewerblichen Umfeld auf die Errichtung von Ladestationen vor. Außerdem planen die Stadtwerke, in jedem ihrer fünf Parkhäuser eine Etage komplett mit Ladesäulen auszustatten – die Rede ist von 400 bis 500 zusätzlichen Ladepunkten. Momentan befinden sich in jedem Parkhaus zwei Ladepunkte.