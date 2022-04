Zukunftsweisend oder planlos? Landtag verabschiedet Haushalt

Wochenlang haben die Abgeordneten in Ausschusssitzungen um den Haushaltsentwurf der Staatsregierung gerungen, in dieser Woche debattierten sie in der Vollversammlung über die einzelnen Etats. Knapp 900 - weitgehend abgelehnte - Änderungsanträge später haben die Abgeordneten von CSU und Freien Wählern den Haushalt fürs laufende Jahr mit ihrer Regierungsmehrheit am späten Nachmittag abgesegnet. Während die Opposition von einem "nicht ambitionierten" und "schuldenfinanzierten" Etat spricht, rühmt sich die Regierung mit "starken Investitionen in die Zukunft".

Wer profitiert am meisten vom neuen Etat?

Ein klarer Gewinner unter den Ministerinnen und Ministern ist nicht zu erkennen. Alle Ressorts haben etwas mehr Geld zur Verfügung als im Vorjahr: Damit werden unter anderem die gestiegenen Personalkosten bezahlt. Inhaltlich hat die Staatsregierung Schwerpunkte gesetzt mit der so genannten High-Tech-Agenda, die rund eine Milliarde Euro umfasst, sowie dem für heuer veranschlagten 600 Millionen-Euro-Anteil der vom Ministerpräsidenten versprochenen "Klimamilliarde". Das Geld verteilt sich auf mehrere Ressorts, etwa Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Wissenschaft. Die Oppositionsparteien kritisieren ein "Gießkannenprinzip" und dass "trotz vollem Geldbeutel", die Mittel "nicht zielgerichtet" sondern "planlos" ausgegeben werden. SPD und Grüne etwa hätten sich klare Schwerpunkte beim Wohnen und beim Ausbau der erneuerbaren Energien gewünscht. Die FDP kritisiert, dass das Digitalministerium mit einem Anteil von rund 1,5 Prozent des Gesamthaushalts schlecht ausgestattet ist.

Klar zu erkennen im Haushalt 2022 ist die Handschrift des Ministerpräsidenten. Seit Markus Söder in der Staatskanzlei ist, sind die Personalausgaben dort um mehr als ein Drittel gestiegen, auch die Gelder für Öffentlichkeitsarbeit. Zudem schlagen im Gesundheits- und Familienetat das von Söder vor der Landtagswahl eingeführte Familiengeld sowie das Landespflegegeld zu Buche. Das Familiengeld macht im Sozialhaushalt immerhin zehn Prozent aus. Das Landespflegegeld sogar fast die Hälfte des Budgets für Gesundheit und Pflege. Vertreter der Oppositionsfraktionen finden die Leistungen "zu teuer" und "willkürlich". Von Anfang an hatten sie die Gelder als "Wahlgeschenke" gebrandmarkt.

Ist der Haushalt überhaupt verfassungsgemäß?

Die Landtags-AfD bestreitet das und begründet ihren Vorwurf damit, dass die Staatsregierung die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse umgeht. Zwar kritisierte auch der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) erst in dieser Woche, dass Bayern den Haushalt mit 5,8 Milliarden Euro Schulden finanziert, von Verfassungswidrigkeit spricht der ORH aber nicht. Die Staatsregierung solle aber prüfen, "ob finanzielle Spielräume vorhanden sind, um die Neuverschuldung zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren". Tatsächlich nimmt Bayern für den Haushalt mehr als fünf Milliarden Euro Kredit auf, um damit unter anderem die High-Tech-Agenda zu bezahlen. CSU und Freie Wähler verweisen darauf, dass die Schulden rechtlich abgedeckt sind: Der Landtag hatte vor zwei Jahren einen außerordentlichen Kreditrahmen von 20 Milliarden Euro zur Bewältigung der Corona-Pandemie abgesegnet. Dieser Kreditrahmen war bislang nicht voll ausgeschöpft. Aus Sicht des ORH dürfte die Staatsregierung die Schulden aber nur machen, wenn das Geld dann auch in die direkte Pandemiebewältigung fließt, nicht aber etwa in allgemeine wirtschaftspolitische Projekte.

Reicht das Geld für die aktuellen Krisen?

Regierungs- und Oppositionsfraktionen weisen darauf hin, dass der Finanzrahmen von 71 Milliarden Euro womöglich nicht ausreichen wird. "Ja, wir haben Haushaltsrisiken", so der Freie-Wähler- Haushaltspolitiker Bernhard Pohl. Wie sein CSU-Kollege Josef Zellmeier führte er unter anderem die derzeit hohe Inflationsrate als Folge der höheren Besteuerung von Energie sowie die unsicheren wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges auf Bayern auf. Noch nicht im Haushalt eingepreist ist etwa die Garantie, die Ministerpräsident Markus Söder gegeben hat, die Kommunen bei der Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine mit bis zu einer Milliarde Euro zu unterstützen, sollte der Bund die Kosten nicht übernehmen.

Unsicher ist auch, ob der Finanzminister noch nachbessern muss, sollte die ursprüngliche Steuerschätzung für dieses Jahr höher liegen, als die Steuereinnahmen dann tatsächlich sind. Albert Füracker ist sich dieser Risiken bewusst. Er sprach bei der Schlussdebatte vom "Blick in die Glaskugel" und betonte, es sei derzeit schwer abzuschätzen, "wie lange der Krieg dauert, wie groß die Schäden sein werden, wie schnell die Geflüchteten wieder nach Hause können, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln werden und wie sich die Energiepreise in dieser ganzen Malaise entwickeln werden". Auch der weitere Verlauf der Corona-Pandemie sei nicht wirklich vorauszusagen. Ein Nachtragshaushalt ist Stand heute eher wahrscheinlich.