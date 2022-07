"Zukunftswald" bei Landsberg für Waldpreis nominiert

Seit 33 Jahren bewirtschaftet Raimund Hofmann drei Hektar Wald in Weil bei Landsberg. Zuerst rund eineinhalb Hektar, vor 15 Jahren ist nochmal etwa die gleiche Fläche dazugekommen. 40 Baum- und 13 Straucharten hat er hier gepflanzt, darunter auch eher unbekannte Arten wie die Schwarznuss, die Roteiche oder einen nordamerikanischen Bergmammutbaum.

Der Wald als CO2-Senke?

Die große Diversität sorge für einen überdurchschnittlich großen, jährlichen Holz-Zuwachs von 31 Festmetern. Das sei ungefähr doppelt so hoch, "wie man eigentlich annehmen würde". 25 Tonnen CO2 würden so pro Jahr und Hektar oberirdisch gespeichert, "und genau so viel nochmal unterirdisch". 40 Prozent des Zuwachses nehme er oberirdisch in Form von Fällungen jedes Jahr heraus. "Aber dennoch bleibt dann noch jede Menge CO2 im Bestand", sagt Hofmann.

Laubbäume sollen Klimawandel besser standhalten

Das sei einerseits gut fürs Klima. Und durch die vielen Feinwurzeln der Laubbäume kann der Boden zusätzlich sehr viel Wasser speichern – und filtern. Das sorgt für die Bildung neuen, sauberen Grundwassers und kühlt durch Verdunstung zusätzlich die Luft. Außerdem erhöht es die Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und längere Trockenphasen.

Waldbesitzer-Verband sieht "Dauerwälder" positiv

Hofmanns Wald ist ein sogenannter Dauerwald: Die Bäume sind unterschiedlich alt und werden nur punktuell gefällt. Damit ist immer verwertbares Holz vorhanden. Die Bewirtschaftung ist relativ aufwendig. Dennoch sieht auch der Geschäftsführer des Bayerischen Waldbesitzer-Verbands, Hans Ludwig Körner, sie als zukunftsweisend an: "Der Klimawandel geht so schnell, dass er uns immer wieder viel Holz vor die Füße schmeißt. Und deswegen ist der Waldumbau mit vielen verschiedenen Baumarten sehr sinnvoll", sagte er dem BR.

"Nach allem, was man heute weiß", so Körner weiter, seien Mischwälder mit vielen Laubbäumen deutlich widerstandsfähiger mit Blick auf die Herausforderungen durch den Klimawandel.

"Einen Wald pflanzt man für künftige Generationen"

Raimund Hofmann betreibt seinen Wald – das ist ihm wichtig zu betonen – nicht aus Liebhaberei, sondern "als Wirtschaftswald". Doch er will auch Wegbereiter sein: "Einen Wald pflanzt man eigentlich nie für sich selber, sondern immer für künftige Generationen und ich glaube, dass wir alle Verantwortung dafür haben, dass auch künftige Generationen klimastabile Wälder haben. Das geht los bei der Nutzung des Brennholzes, bis hin zur CO2-Speicherung, Filterung von Feinstaub, Bildung von Grundwasser", sagt er.

Online-Abstimmung über Waldpreis

Mit seinem Wald ist Raimund Hofmann für den deutschen Waldpreis in der Kategorie Waldbesitzer nominiert. Der Preis wird vergeben von der Zeitschrift "Forstpraxis" und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Noch bis Sonntag kann online über die Gewinner abgestimmt werden. Die Sieger werden am 18. Juli auf der Messe Interforst in München bekannt gegeben.

Dauerwald Teil eines EU-weiten Modellprojekts

Bereits im vergangenen Jahr hatte der langjährige Kauferinger Revierförster Ludwig Pertl, der im Future-Forest-Projekt des Landkreises Landsberg am Lech zahlreiche Einzelmaßnahmen und Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit einem klimagerechten Waldumbau mit vorantreibt, den Sonderpreis "Nachhaltigkeit Wald 2021" des deutschen Waldpreises erhalten. Auch Raimund Hofmanns Dauerwald ist Teil des EU-weiten Modellprojekts LIFE Future Forest.