Zukunftsmuseum Nürnberg: Im Landtag hagelt es Kritik

Nach Berichten über CSU-Parteispenden im Zusammenhang mit dem in Nürnberg geplanten "Zukunftsmuseum" als Zweigstelle des Deutschen Museums hagelte es am Mittwochabend im Landtag von allen Oppositionsparteien Kritik. Die Nürnberger Grünen-Abgeordnete Verena Osgyan sprach von "Spendensumpf" und einem "Millionengrab". Osgyan forderte, dass alle heute und 2017 mit dem Projekt befassten Minister den Abgeordneten in einer Sondersitzung der Fachausschüsse Rede und Antwort stehen sollten – auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der 2017 noch Finanzminister war.

Oberster Rechnungshof soll gezielt prüfen

Aktuell prüft der Oberste Rechnungshof (ORH), ob bei der Entscheidung für den Bau des Zukunftsmuseums alles mit rechten Dingen zuging. Der SPD-Finanzexperte Harald Güller forderte, dass der ORH konkreten Fragen nachgehen soll, etwa, ob der Mietpreis für das Museum angemessen ist. Der AfD-Abgeordnete Ulrich Singer attestiert dem Vorgang ein "Gschmäckle", und der FDP-Mann Sebastian Körber sprach von einem bayernweit "einzigartigen" Vorgang.

Bauunternehmer Schmelzer spendete viel Geld an die CSU

Der Träger des "Zukunftsmuseums Nürnberg" ist das Deutsche Museum in München. Der Freistaat hat allerdings im Jahr 2017 mit dem Nürnberger Bauunternehmer Gerd Schmelzer einen Mietvertrag für das Museumgebäude auf dem Augustinerhof-Areal abgeschlossen. Sowohl die 25 Jahre lange Laufzeit als auch die Höhe der Miete mit einem Quadratmeterpreis von 40 Euro sorgte schon damals im Landtag für Debatten. Die Monatsmiete für das Zukunftsmuseum beträgt damit insgesamt mehr als 230.000 Euro. Vor wenigen Tagen berichteten WDR, NDR und SZ, dass Investor Schmelzer nach der Unterzeichnung des Mietvertrages 45.500 Euro an die CSU gespendet hat.

CSU verteidigt sich: Parteispende war unbekannt

Für die CSU verteidigte Robert Brannekämper den Mietpreis: Am Standort des Museums mitten in der Nürnberger Innenstadt würden in Erdgeschosslage bei Geschäften 80 Euro pro Quadratmeter Miete verlangt. CSU-Generalsekretär Markus Blume sprach von einem durchsichtigen Manöver der Opposition und sagte wörtlich: "Es gab bei Markus Söder keine Kenntnis dieser Parteispende". CSU und Freie Wähler kündigten an, die Anträge der Opposition abzulehnen. Die Abstimmung darüber wurde allerdings auf die nächste Plenarsitzung vertagt, da die Debatte über das festgesetzte Ende der Sitzung hinaus dauerte.

Zukunftsmuseum Nürnberg soll 2021 eröffnen

Das Zukunftsmuseum in Nürnberg soll nach Verzögerungen, unter anderem wegen der Corona-Pandemie, in diesem Jahr eröffnet werden. Derzeit werden die Museumsräume eingerichtet und Exponate aufgestellt. Der Eröffnungstermin ist für den März geplant.