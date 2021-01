Zukunftsmuseum Nürnberg: Grüne fordern ORH-Prüfung

An sich ist das Zukunftsmuseum ein sehr schönes Projekt, sagte die wissenschaftspolitische Sprecherin und Nürnbergerin Verena Osgyan im BR-Interview. Doch der dazugehörige Mietvertrag zwischen dem Nürnberger Immobilienunternehmer Gerd Schmelzer und dem Deutschen Museum sowie dessen Zustandekommen werfen Fragen auf. "Zu dem Zeitpunkt als der Mietvertrag abgeschlossen wurde mit einer Verpflichtungserklärung von knapp 100 Millionen Euro, waren im Staatshaushalt nur knapp 60 Millionen Euro eingestellt für das Deutsche Museum Nürnberg. Das heißt, die 40 Millionen-Verpflichtung im Mietvertrag wurde aus meiner Sicht mehr oder weniger freihändig vergeben", so Osgyan. Im nächsten Haushalt sei dann zwar die volle Summe benannt worden, allerdings sei dies nach Meinung der Grünen-Politikerin ein eindeutiger Bruch des Haushaltsgesetzes gewesen.

Interessenkonflikt bei der Auswahlkommission?'

Zudem habe es bei der Immobilie von Anfang an zu viele Verquickungen der handelnden Akteure gegeben. Hierbei spielt die Grünen-Politikerin auf die Mitglieder der Auswahlkommission an, die sich seinerzeit für den Standort am Augustinerhof aussprachen. Denn mit in der Kommission saß auch CSU-Politikerin Julia Lehner, damals Kulturreferentin der Stadt Nürnberg und Gerd Schmelzers Ehefrau.

Ludwig Hartmann: fragwürdige Klausel im Mietvertrag

Auch Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann sieht "großen und zügigen Erklärungsbedarf", heißt es in einer Mitteilung. Besonders interessiert ist der Grünen-Politiker an einer Zusatzklausel im Mietvertrag. Demnach soll der Freistaat Bayern als Finanzier des Deutschen Museums auch die Kosten für etwaige Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten tragen. Normalerweise ist in einem Mietverhältnis der Eigentümer der Immobilie dafür zuständig. Deshalb bittet Hartmann den Bayerischen Obersten Rechnungshof, "den Vertrag und sein Zustandekommen noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen".

Fünfstellige Spende an CSU

Neu befeuert wurde die Diskussion um das kostspielige Zukunftsmuseum durch einen Bericht eines Rechercheverbunds aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Im Jahr 2018 – einige Monate nach der Unterzeichnung des Mietvertrags – erhielt die CSU eine Spende in Höhe von 45.500 Euro von Gerd Schmelzer. Schmelzer sagte auf Anfrage des Rechercheverbunds, dass die Spende in keinem Zusammenhang mit dem Geschäft am Nürnberger Augustinerhof stehe. Der Unternehmer war am Samstag für eine weitere Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Auch die CSU dementierte jeden Zusammenhang zwischen dem Museumsprojekt und der Spende.

Debatte um hohe Kosten bereits 2017

Bauunternehmer Gerd Schmelzer hat das Augustinerhof-Areal neu bebaut und für 25 Jahre an die neue Zweigstelle des Deutschen Museums in Nürnberg vermietet. Jahresmiete: 2,8 Millionen Euro, bezahlt vom Freistaat. Die lange Laufzeit des Mietvertrags und auch die Höhe der Miete hatten bereits 2017 zu Debatten im Bayerischen Landtag geführt.

Schon damals warfen SPD, Freie Wähler und Grüne dem damaligen Finanzminister Markus Söder und Wissenschaftsminister Ludwig Spaenle (beide CSU) einen verantwortungslosen Umgang mit Steuergeldern vor. Staatsregierung und CSU hatten die Vorwürfe daraufhin entschieden zurückgewiesen. Spaenle verteidigte die Standortentscheidung, auch die Mietkosten seien gerechtfertigt.

Deutsches Museum rechnete anfangs mit weniger Miete

Laut dem Recherchepool kann die Angemessenheit einer Monatsmiete von mehr als 230.000 Euro zumindest in Frage gestellt werden. So habe das Deutsche Museum in der Planungsphase im Frühjahr 2016 noch mit 25 Euro Miete pro Quadratmeter gerechnet. Das sollen die Verantwortlichen noch als vergleichsweise teuer empfunden haben. Im endgültigen Mietvertrag zwischen Schmelzer und dem Deutschen Museum ist dann jedoch eine Miete von mehr als 38 Euro pro Quadratmeter vereinbart, so der Bericht.