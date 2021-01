Zukunftsmuseum Nürnberg – CSU weist Spendenvorwürfe zurück

Im Jahr 2018 erhielt die CSU eine Spende in Höhe von 45.500 Euro vom Nürnberger Immobilienunternehmer Gerd Schmelzer. Laut Recherchen von NDR, WDR und SZ könnte die Spende im Zusammenhang stehen mit Geschäften, die Schmelzer zuvor mit dem Deutschen Museum gemacht hatte: Dessen neue Zweigstelle in Nürnberg ist in einem Gebäude untergebracht, das Schmelzer gehört. Die Miete zahlt der Freistaat Bayern: 2,8 Millionen Euro jährlich, bis 2044.

Als das Geschäft vereinbart wurde, im Jahr 2017, freute sich auch der damalige Finanz- und Heimatminister Markus Söder. Das Projekt sei eine "große Bereicherung der Kulturstadt Nürnberg". Im Jahr darauf floss die Großspende der Firma GIP Grundig Immobilienpark GmbH. Laut dem Recherchepool von NDR, WDR und SZ gehört sie dem Unternehmer Schmelzer und seinen Kindern.

FDP-Landtagsabgeordneter Sebastian Körber fordert Transparenz

Das ruft den Landtagsabgeordneten Sebastian Körber auf den Plan. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte der FDP-Politiker, aus seiner Sicht sei das "ein einzigartiger Vorgang in Bayern". Man habe es "mit einem sehr langen Mietvertrag, einer sehr hohen Summe, einem undurchsichtigen Auswahlverfahren zu tun - und einer Finanzspritze des Freistaats Bayern, die unter anderem die Unterschrift von Markus Söder trägt. In diesem Dunstkreis ist auch noch eine CSU-Parteispende vorhanden." Deswegen fordert Körber in diesem Zusammenhang volle Transparenz: "Auch im Bayerischen Landtag."