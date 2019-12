02.12.2019, 15:58 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Zukunftsmuseum in Nürnberg will neugierig machen

Das Deutsche Museum in Nürnberg hat seine Räume jetzt offiziell übernommen. Seit vergangenem Freitag ist das Museum Mieter des repräsentativen Baus an der Pegnitz. Die Eröffnung soll in einem Jahr erfolgen, so die neue Leiterin Marion Grether.