"Zukunftsfähige Innenstädte": Fördergeld für Schweinfurt

Die Stadt Schweinfurt erhält 973.500 Euro aus dem Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". Das gab das Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bekannt. Schweinfurt ist die einzige Kommune Unterfrankens, die eine solche Förderung erhält.

Mehrere Ziele bis 2025 für die Schweinfurter Innenstadt

Die Mittel gehen an das Projekt "Schweinfurt FABulous", das eine "multifunktionale Nutzung" der Schweinfurter Innenstadt zum Ziel hat. Orientiert am Profil der Stadt Schweinfurt "Industrie und Kunst" sollen vier Teilprojekte umgesetzt werden. Diese umfassen "die Anmietung von Leerständen unter anderem für Ateliers und die Hochschule, die Schaffung innerstädtischer Arbeitsplätze, die Einrichtung eines Beirats Innenstadt sowie eine digitale Schaufenster-Offensive", so in der Mitteilung des BBSR. Darüber hinaus sei eine Kampagne zur überregionalen Öffentlichkeitsarbeit geplant. Bis spätestens 2025 müssen die Maßnahmen umgesetzt sein.

Kommunen sollen Probleme langfristig angehen

Das Bundesprojekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" sieht vor allem die Förderung konzeptioneller Maßnahmen vor, mit denen "die Weichen für eine nachhaltige Innenstadt-, Zentren- und Ortskernentwicklung gestellt" werden. Den Kommunen soll dabei geholfen werden, "aktuelle Problemlagen – vor allem auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie – mit langfristiger Perspektive anzugehen. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hatte im Sommer 250 Millionen Euro für das Bundesprogramm bereitgestellt. Insgesamt erhalten 15 bayerische Kommunen Mittel aus dem Bundesprojekt.